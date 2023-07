Temptation island scoop: scene non mandate in onda Perla e Mirko

Temptation Island è un format che si sta avviando verso la conclusione, fase in cui lo share aumenta anche in virtù delle diverse vicissitudini che coinvolgoono le coppie “superstiti”, come quella di Perla e Mirko che molto probabilmente saranno portati a prendere una decisione in merito alla relazione.

La storia che “ruota” attorno alla coppia corrispondente a Perla Vatiero e Mirko Brunetti, assieme da molti anni ma oramai arrivati ad una fase di “stallo” vero e proprio, principalmente a causa di una assenza di stimoli vera e propria.

Dopo 5 anni di rapporto infatti la coppia che vive a Rieti (città natale di Mirko, da diversi anni Perla ha lasciato la Campania per andare a vivere con lui) inizialmente non ha “catturato” lo sguardo del pubblico che ha preferito orientarsi verso altre coppie apparentemente più “infuocate”: infatti nelle prime puntate Perla e Mirko hanno manifestato prevalentemente un po’ di apatia di rapporto, condizione che ha portato nelle ultime settimane un peggioramento tra i due, in particolare “a causa” della tentatrice Greta, che in maniera quasi “magnetica” è riuscita a diventare una vera e propria confidente e poi sempre con maggior regolarità qualcosa di più nei confronti di Mirko, portando ad una condizione di tristezza la compagna che ha notato un certo feeling tra la tentatrice ed il fidanzato, che prosegue anche nelle ultime giornate.

Perla e Mirko in crisi: cosa succederà?

Dopo un po’ di tempo tendenzialmente afflitta, ha iniziato a trovare conforto tra le braccia del tentatore Igor che progressivamente ha attirato la gelosie di Mirko che ha sostanzialmente risposto in maniera critica pur non negando di essersi legato emotivamente a Greta.

Gli ultimi falò, eventi che le coppie possono fare ricorso per confrontarsi in merito alle crisi e chiarimenti eventuali, sono stati contraddistinti da ulteriori attriti, con Perla che con il passare dei giorni ha manifestato ancora più disagio in quanto non vi è stato un vero riavvicinamento nei confronti del fidanzato, che tra l’altro si è recentemente interrogato sul fatto che Perla non abbia fatto ricorso alla richiesta di falò, da alcuni questo è stato interpretato come una volontà da parte di lei di riacquisire attenzioni da parte del fidanzato, per altri è una forma di “ripicca” vera e propria.

Ciò che accadrà nelle prossime ore, e che porterà delle novità tra i due, è stato anticipato da alcune riprese “fuori onda” da parte del programma che vedono un Mirko in lacrime per alcune rivelazioni durante la puntata in programma lunedì 24 luglio 2023.