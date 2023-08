Signora Volpe, Capitano Giovanni Riva chi è? attore, età, moglie, Sylvia

Signora Volpe è una serie televisiva britannica ed ambientata in Italia di grande successo molto amata ed apprezzata dal pubblico. Questa sera, mercoledì 2 agosto, va in onda in prima serata l’ultimo episodio della prima stagione delle serie televisiva.

Le vicende che vedono coinvolta l’ex spia britannica appassionano ed hanno appassionato milioni di telespettatori. L’avvicinamento tra Sylvia Fox ed il Capitano Giovanni Riva non è passato in osservato ai fan ed in molti si chiedono se i due si metteranno insieme. Vediamo però chi è l’attore che interpreta il personaggio e scopriamo tutto su di lui.

Chi è il Capitano Giovanni Riva?

Il Capitano Giovanni Riva nella serie tv Signora Volpe è interpretato da Giovanni Cirfiera. Scopriamo qui chi è.

Giovanni Cirfiera è un attore cinematografico e televisivo britannico di grande successo. L’attore nasce a Casarano il 14 novembre 1971, ha 51 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Lui è noto per aver interpretato il ruolo di Santo Versace nella mini serie televisiva L’assassinio di Gianni Versace: American Crime Story.

Inoltre l’attore ha preso parte a molte pellicole cinematografiche di vario genere. Abbiamo poi visto l’attore Giovanni Cirfiera recitare in alcune serie televisive molto note e conosciute come: L’ultimo Paradiso, Jesus and the Others, Mary Magdalena, Like Father, Like son, Ford vs Ferrari.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore non abbiamo alcuna informazione. Giovanni Cirfiera è una persona molto riservata che non ha mai voluto svelare troppo della sua vita ed ha tenuto separate la sfera lavorativa da quella sentimentale e privata.

Non sappiamo, dunque, se il noto attore sia sposato, abbia una moglie, una compagna o dei figli. Lui è estremamente riservato.

Questa sera, mercoledì 3 agosto, lo vediamo protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto protagonista della serie tv Signora Volpe.

