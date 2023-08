Signora Volpe 2 si farà? Quando esce la seconda stagione? cast, trama

Signora Volpe 2 si farà? Quando esce la seconda stagione? Questa sera, mercoledì 2 agosto, in prima serata su Canale Cinque va in onda l’ultima puntata della prima stagione della fortunata serie tv di Mediaset che ha conquistato una grande fetta di pubblico.

L’episodio finale della prima stagione della nota serie tv è molto atteso e già il pubblico sia sta chiedendo se le vicende dell’ex agente segreto giunta in Italia per caso avranno o meno un seguito. Scopriamo qui qualcosa in più.

Signora Volpe 2 si farà?

Signora Volpe è una serie televisiva britannica ambientata in Italia che ha conquistato il pubblico. Per quanto riguarda le vicenda della protagonista è già stata confermata la seconda stagione, dunque Signora Volpe 2 si farà.

La notizia del rinnovo della serie risale al 7 giugno di questo anno, a distanza di un anno dal debutto della prima stagione. La serie in Italia è andata prima in onda su Sky Investigation per poi approdare su Canale Cinque in chiaro.

La seconda stagione di Signora Volpe è oramai una realtà e si ipotizza che possa essere distribuita il prossimo anno. In Italia dovrebbe arrivare prima su Sky e poi in chiaro su Canale Cinque. Immaginiamo che la nuova stagione abbia molte novità ed anche delle conferme.

Trama ed anticipazioni di Signora Volpe 2

Nella seconda stagione di Signora Volpe 2 l’ex spia britannica sarà ancora più innamorata dell’Italia e della città umbra in cui ha deciso di trasferirsi. Pare che la donna abbia intenzioni sempre più serie di integrarsi nella comunità e di abbandonare tutti gli spiriti nomadi.

La storia si dovrebbe basare anche sulla storia tra Sylvia ed il Capitano dei Carabinieri Giovanni Riva. Questa storia procede tra alti e bassi, e certamente influisce il fatto che Sylvia nonostante voglia vivere una vita più tranquilla non riesce a non intromettersi ed essere coinvolta nei vari misteri che si sviluppano in città.