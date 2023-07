Oroscopo domani 27 Luglio 2023 Paolo Fox e Branko: previsioni per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox e Branko rappresentano indubbiamente due tra gli astrologi più famosi ed incidenti in senso effettivo per il panorama italiano. anche grazie alle loro previsioni giornaliere: in vista della giornata di domani 27 luglio 2023 Paolo Fox e Branko hanno già pronte le proprie considerazioni.

Paolo Fox

Ariete – Buone possibilità lavorative, ma stanchezza in aumento sostanziale: riposare durante il pomeriggio per ricaricare le “batterie” costituisce un qualcosa di utile ma non bisogna esagerare.

Toro – In amore ci sarà la possibilità di ottenere risultati importanti semplicemente ascoltando il partner. Giornata tranquilla negli altri ambiti.

Gemelli – Condizione in radicale aumento, maggior pessimismo in arrivo sul posto di lavoro ma in maniera abbastanza in giustificata: Gemelli necessiterà di un concreto supporto per non “perdersi per strada”.

Cancro – Percepibili progressi dal punto di vista professionale, ma non andrà ignorata la vita privata, ad un certo momento bisognerà “staccare la spina”, Cancro non dovrà esitare in tal senso.

Leone – La condizione fisica non sarà supportata da una mentale adeguata, probabilmente è la giornata giusta da dedicare ad operazioni troppo tempo “lasciate lì”, in quanto non necessitano di analisi troppo specifiche.

Vergine – Vergine in questa settimana dovrà trovare il modo di “sfogarsi” dello stress accumulatosi, ma non potrà effettivamente farlo adeguatamente, condizione sicuramente frustrante. Non bisognerà “colpevolizzare” gli altri però.

Bilancia – Fase tranquilla della settimana, forse anche troppo: Bilancia potrà necessitare di qualche “scossone” emotivo praticamente parlando, anche un elemento leggermente negativo sarà paradossalmeente d’aiuto.

Scorpione – In amore qualche piccola difficoltà in arrivo, sarà fondamentale “riconoscerla” da subito come tale evitando di “gettare la polvere sotto il tappeto”, con la promessa di occuparsene in futuro. Le conseguenze non saranno in alcun modo positive.

Sagittario – Nel pomeriggio sono attese profonde novità in merito al contesto amicizie. Possono essere relative ad un nuovo incontro ma anche a qualche forma di rivelazione in senso generale. Attenzione massima, quindi.

Capricorno – Condizione mediamente confusa per Capricorno che dovrà guardarsi bene dallo scegliere cosa far, visto che la giornata “proporrà” poco in senso effettivo. Provare qualche nuova attività potrebbe essere una buona scelta.

Acquario – Tanta energia da spendere, possibilmente con l’eventuale partner. Per i single la situazione sarà diversa ma non troppo: fare nuove conoscenze tuttavia senza “forzare la mano” risulterà consigliabile, quando possibile.

Pesci – Pesci è in una fase “esplorativa” di questa settimana, molto probabilmente la parte più interessante della stessa ancora deve palesarsi. Non aspettare semplicemente gli eventi sarà una buona idea.

Entrambi grandi esperti di Oroscopo, Paolo Fox e Branko

Branko

Ariete – Energia in aumento ma questa “fonte” non sarà inesauribile, costituirà una condizione importante decidere cosa fare nella prima fase della giornata, dopo un certo orario infatti le energie saranno molte di meno.

Toro – Ascoltare sarà “l’arma” in più per Toro anche se l’orgoglio potrebbe precludere qualche buona notizia e permettere di conoscere a fondo qualcuno. Le “manie di protagonismo” non saranno di aiuto oggi.

Gemelli – Non sarà utile avere alte aspettative in questa giornata, non ci saranno enormi novità ma neanche dal punto di vista negativo. Saranno 24 oree molto buone se “prese” ed interpretate in modo spensierato.

Leone – Pericolo gaffes in arrivo: Leone corrisponde alla tipica personalità curiosa e “gradevole” ma che da alcuni viene considerato bellamente un po’ troppo invadente. “Profilo basso” almeno per un po’ sarà una buona idea.

Vergine – La concentrazione sarà l’arma in più per Vergine, anche perchè si tratta il seguente di un periodo prolifico, da “spendere” però non in maniera autonoma ma generalmente comprendendo anche altre persone per ottenere il massimo.

Bilancia – Giornata di relax “possibile”, nel senso che molto dipenderà dal lavoro che inevitabilmente si accumulerà nella fase centrale della giornata. Insomma, dipenderà dal “mood” di turno del segno.

Scorpione – Condizione in miglioramento graduale, quasi al contrario, in quanto di mattina è previsto un umore non eccellente ma con il passare delle ore si potranno aprire prospettive importanti in modo sensibile.

Sagittario – Problemi d’amore in vista, molto dipenderà dalla situazione personale: chi è legato a qualcuno potrà senz’altro avere qualche piccola gatta da pelare in più, ma è previsto un po’ di stress.

Capricorno – Capricorno potrà rivelarsi come “l’animale della serata”, condizione carismatica in profondo aumento, “travalicare” le proprie conoscenze senza eccedere risulterà la strategia giusta.

Acquario – Attenzione a mantenere le aspettative troppo alte: Acquario avrà voglia di fare ma concretamente poco tempo per portarle a termine, quindi organizzarsi bene in tal senso sarà fondamentale. Ed alcune cose potranno essere posticipate.

Pesci – Ottimismo in arrivo per Pesci: il profilo in questione troverà una “spalla amica” di ottima qualità per confidarsi e trarre consiglio.