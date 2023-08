Scuola calcio: età e requisiti per essere ammessi

Il calcio in Italia costituisce una vera e propria istituzione, qualcosa di definibile la più importante tra le cose meno importanti nonchè fonte di passione sia per chi è spettatore e tifoso, ma anche di vera e propria attività. Quasi ogni persona che si appassiona al calcio comprende il senso di Scuola Calcio, che è una forma di attività di stampo sportivo / didattica che serve alla “formazione” dei giovani e giovanissimi. Ma quali sono i requisiti di età e quelli applicabili per essere ammessi?

L’idea romantica di calciatori che sono divenuti professionisti, e magari arrivati a giocare in Serie A è senz’altro difficile dal punto di vista statistico da attualizzare, in quanto pochissimi riescono a “farcela”, la Scuola Calcio costituisce una vera e propria struttura che da molti decenni viene utilizzata sia come fonte si svago e spensieatezza per i più piccoli ma che oltre a fornire una forma di insegnamento progressivo in base all’età e al livello di preparazione/talento del soggetto, fornisce anche insegnamenti che sono alla base del concetto dello sport, come la figura dei compagni, dell’allenatore e dell’arbitro.

Una scuola Calcio per chiamarsi tale e godere quindi del riconoscimento da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, necessita di vari livelli che corrispondono categorie concepite in base alle età di chi è intenzionato a scriversi, in genere queste sono Piccoli amici, Pulcini ed Esordienti. In generale per entrare a far parte di una scuola calcio è necessario rispettare requisiti di età che partono da 5-6 anni (per la categoria Piccoli Amici) fino alla preadolescenza (11-12 anni) nel caso degli Esordienti. Si tratta quasi sempre per quanto riguarda le scuole Calcio tradizionali di elementi di stampo dilettantistico che però in molti casi fanno da “ponte” verso le società professoniste o semi professioniste, ad esempio le Giovanili che fanno parte delle società professioniste spesso attingono i giovani dalle Scuole calcio sul territorio e proseguono il loro percorso formativo.

Non esistono veri e propri requisiti, se non un certificato medico recente, il permesso dei genitori del minore o di chi ne fa le veci oltre ad un tradizionale documento di identità valido. Il costo delle Scuole calcio è molto diversificato e può comprendere una tariffa da poche centinaia di euro annui, fino a oltre 1000 euro per 12 mesi, molto incide la qualità e la disponibilità dello staff e delle strutture presenti.

Vanno anche tenuti in considerazione i vari costi corrispondenti alle tenute di gioco.