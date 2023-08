Stipendi Serie A: ecco quali sono i giocatori piu pagati

La Serie A non è da diversi anni il principale campionato in fatto di ambizione da parte dei calciatori, anche stranieri, seppur il nostro paese resta uno dei principali “esportatori” di cultura del “pallone”. Negli ultimi anni è emersa una certa difficoltà ad “attirare” calciatori importanti, pur offrendo loro stipendi che superano anche vari milioni di euro annui, in Serie A.

E’ un tema anche sociale quello che accompagna quello che da moltissimo tempo un vero e proprio business: con campionati esteri in via di definizione e crescita come quelli dell’Arabia Saudita, sempre più calciatori già conosciuti hanno abbandonato la Serie A e gli altri campionati europei come la Premier League e la Liga, per motivazioni ovviamente legata alla disponibilità economica.

Molti club hanno per forza di cose iniziato ad operare in maniera a più oculata, ma resta la necessità e la volontà di offrire stipendi a dir poco importanti agli atleti più in vista: nel contesto stipendi della Serie A, quali sono i calciatori attualmente con lo stipendio più alto?

Elementi come il Decreto Crescita sono venuti in soccorso ai club che conferiscono stipendi più alti in assoluto eppure sono molti i nomi che superano i vari milioni di euro netti annui.

Romelu Lukaku, che non approderà all’Inter (si parla da tempo di Juventus ma al momento la società bianconera non ha fatto il “passo decisivo”) la scorsa stagione è stato il calciatore più pagato del massimo campionato italiano con 11.135.000 euro lordi, che significa 8.500.000 euro netti, al secondo posto Paul Pogba, che ha giocato pochissimo a causa di numerosi infortuni, che comunque ha visto corrispondere nei suoi confronti un salario annuo pari a 10.480.000 lordi, circa 8.000.000 euro netti.

Romelu Lukaku è stato il calciatore più pagato della Serie A 2022/23

Al terzo posto accomunati troviamo altri calciatori che hanno militato nella Juventus la scorsa stagione, ossia Vlahovic, Rabiot e Paredes, quest’ultimo in prestito, ritornato poi al PSG e “girato” alla Roma che pagherà solo una parte dell’ingente stipendio. Tutti e 3 questi nomi sono costati annualmente 7 milioni di euro netti, di cui solo Rabiot e Paredes hanno portato all’utilizzo del Decreto Crescita.

Molte cessioni sono state anche legate proprio alla necessità di ridurre gli stipendi, è il caso di Brozovic, ceduto in questa sessione al club saudita Al-Nassr, la scorsa stagione ha guadagnato 6.500.000 euro netti.

Il “trono” del più pagato è attualmente Pogba, ma il probabile rinnovo di Osimhen con il Napoli potrebbe portare proprio l’attaccante nigeriano ad essere l’elemento più pagato in questa stagione.