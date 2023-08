Roma, nodo attaccante: sarà Zapata o Lukaku? Ecco “l’ultimatum” di Tiago Pinto

Resta ancora da sciogliere il “nodo” attaccante per la Roma, a campionato già iniziato la società giallorossa non pare aver ancora trovato il nome giusto da affiancare ai centravanti Abraham, attualmente fermo ai box causa a infortunio, e Belotti che ha comunque trovato i primi gol stagionali contro la Salernitana. Sarà Duvan Zapata o Romelu Lukaku a completare l’attacco della Roma?

Quello del centravanti è sicuramente il “problema” in fase di mercato in entrata dei giallorossi, con numerosi profili valutati come quello di Beltran, trattato per diversi giorni e poi finito alla Fiorentina, oppure Marcos Leonardo, che però resterà almeno per i prossimi mesi in Sud America. Il direttore sportivo Tiago Pinto non è riuscito finora a “chiudere” una trattativa in modo concreto per il ruolo del centravanti anche se resta molto calda la pista che porta a Duvan Zapata, che da tempo si è “promesso” ai giallorossi.

C’è però il problema legato alla condizione economica, al quale va ad aggiungersi un serio infortunio di El Bilal Tourè che ne avrà per diversi mesi, saltando di fatto tutta la fine del 2023, condizione che ha reso meno urgente la necessità di capitalizzare con la cessione del centravanti colombiano, acquistato oramai dieci anni fa dal Napoli e che ha vestito anche le casacche di Udinese e Sampdoria prima di vestire quella degli orobici. Atalanta e Roma non hanno trovato un accordo economico sulla cessione dell’attaccante, che però ha già il “sì” del giocatore, uno dei più apprezzati in quel di Bergamo anche se nelle ultime stagioni ha perso continuità a causa di svariati problemi fisici, resta un profilo di livello per il campionato italiano, la trattativa che sembrava in discesa però non si è ancora sbloccata, e Tiago Pinto che non appare intenzionato ad offrire condizioni più cospicue, ha di fatto deciso di non proseguire con la trattativa se la dirigenza orobica non darà riscontro positivo agli ultimi dialoghi, fissando una deadline di 48 ore: se entro questo termine il club bergamasco non avrà accettato le condizioni offerte dal club capitolino, la dirigenza virerà su un altro obiettivo.

Duvan Zapata e Romelu Lukaku, rispettivamente con le maglie di Atalanta e Inter

Non sembra però Romelu Lukaku la prima scelta, anche se ci sono stati contatti con il Chelsea, club che non ha intenzione di integrare concretamente l’attaccante belga in rosa, club che è alla ricerca di una società in grado di “accollarsi” l’attaccante anche in prestito, dopo i vari contatti con Juventus e Tottenham, dopo aver “rotto” con l’Inter. Il nome di Lukaku però sembra essere un profilo da valutare negli ultimi giorni di agosto per la Roma, in quanto ci sarebbe da trovare un accordo sullo stipendio, decisamente importante dell’ex Inter.