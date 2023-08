Quote e pronostici prossime partite di serie A: ecco chi vincerà

La 1° giornata di Serie A 2023/24 è stata a dir poco interessante per tifosi, appassionati, semplici curiosi ma anche categorie specifiche come i fantallenatori, che rappresentano la parte “ludica” di chi è appassionato di statistiche. Ma è anche il contesto preferito degli appassionati di scommesse, con quote e pronistici che nei confronti della prossima giornata di Serie A potranno essere indicativi in ambito delle e previsioni. Su quali squadre bisogna puntare?

La prima partita è Frosinone Atalanta, allo stadio Stirpe, in programma sabato 26 agosto alle ore 18.30. Il Frosinone non ha demeritato contro la sconfitta col Napoli considerati i limiti della rosa che è anora un cantiere aperto, al contrario l’Atalanta nella prima sfida con il Sassuolo ha dimostrato già una buona verve offensiva. La quota del 2 appare quasi scontata vista il divario tecnico, noi però puntiamo sul segno Goal + Over 2,5 valutato mediamente a 1.85.

La sfida successiva tra Monza ed Empoli, allo stesso orario evidenzia la forma non ancora ottimale delle due compagini in questione, che hanno persoo rispettivamente con Inter e Verona, senza segnare. Consigliamo l’Under 2.5 a 1.80.

Milan Torino alle 20.45 è decisamente una partita interessante, i rossoneri hanno ben figurato contro il Bologna, il Torino non è ancora apparso al 100 %, consigliamo un profilo relativamente affidabile come l’1X con Over 1,5 dato a 1.40.

Verona Roma mette contro due compagni dagli obiettivi molto diversi, ma entrambe sono un po’ in difficoltà tattica e fisica, il Verona ha vinto la prima partita contro l’Empoli, la Roma ha impattato 2 a 2 contro la Salernitana. Consigliamo il segno Under 2.5 a 1.65.

Fiorentina Lecce è una gara difficile da pronosticare con i viola reduci da una brillante vittoria all’esordio al Marassi contro il Genoa ma che ha anche da giocare la gara preliminare di Conference League contro il Rapid Vienna, il Lecce ha vinto in rimonta contro la Lazio negli ultimi minuti. Consigliamo il segno Goal dato a 1.90.

La Serie A è indubbiameente il campionato preferito in fase di scommessa dagli italiani

Juventus Bologna, sfida in scena all’Allianz Stadium potrebbe confermare i progressi tattici dei bianconeri vittoriosi 0-3 contro l’Udinese, il Bologna di Thiago Motta vorrà almeno in parte riscattarsi: consigliamo il segno 1+Goal dato a 3.20.

Lazio Genoa è una partita che difficilmente finirà con pochi goal, con il Genoa che è ancora in fase di studio della Serie A dopo la promozione e con la Lazio ancora in difficoltà dal punto di vista degli equilibri difensivi. Consigliamo il segno Goal, dato a 1.70.

Napoli Sassuolo appare scontata ma i Campioni d’Italia pur vincendo contro il Frosinone alla prima non hanno ancora brillato, il Sassuolo è ancora in costruzione tatticamente parlando ma è una squadra offensiva. Consigliamo il segno Goal + Over, dato a 2.20 di media.

Salernitana Udinese è una sfida che “sa di pareggio”, quindi consigliamo caldamente l’X fisso.

La sfida di posticipo di giornata Cagliari Inter metterà contro un Cagliari desideroso di trovare il primo gol in casa, e l’Inter che è reduce da una buona vittoria all’esordio col Monza. Consigliamo il 2+Goal a 3.00.