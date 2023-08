Juventus su Abdoulaye Kamara: età, caratteristiche, ruolo, prezzo

La Juventus ha piuttosto radicalmente cambiato strategia societaria negli scorsi mesi, a causa di cambi al vertice e di necessità di far quadrare maggiormente i conti, la dirigenza ha scelto di riorganizzare anche il mercato, e sposare la linea verde, ossia puntare su elementi di prospettiva, come Abdoulaye Kamara, giovanissimo calciatore di proprietà del Borussia Dortmund, che nelle ultime ore è stato associato alla società bianconera.

La Juventus è partita bene in campionato, conquistando una rotonda vittoria contro l’Udinese all’esordio, ma il mercato in entrata non è ancora ufficialmente chiuso, mercato che non ha fornito “botti” importati ma colpi mirati oltre alla conferma di diversi giovani, alcuni ritornati dai prestiti, ed altri semplicemente acquistati. Il profilo di Abdoulaye Kamara rientra in quest’ottica ed è divenuto un probabile acquisto per i bianconeri.

Mediano, non ancora 19enne, di proprietà del Borussia Dortmund, è un elemento che è già molto considerato dalla società tedesca, dove è cresciuto nella passata stagione ha vestito la maglia del Borussia Dortmund II, ossia la “seconda squadra” deii gialloneri per 27 volte, mettendo a referto vari assist ed anche una rete. Di origini guineiane, è cresciuto nel Psg, si è trasferito in Germania nel 2021 a parametro zero, ed è stato acquisito proprio dal Borussia Dortmund che ha da subito conferito al giovane, già molto sviluppato fisicamente considerata l’età, grande credito al punto che da fonti francesi il club non sarebbe intenzionato a cedere il calciatore, la Juventus però sembra essere intenzionata ad offrire una formula vantaggiosa e leggermente fuori mercato per aggiudiciarsi il calciatore, ossia un prestito oneroso con la possibilità di riscattare il cartellino pagando la prossima stagione un corrispettivo massimo di circa 4 milioni di euro, un esborso sicuramente importante data l’età ed il profilo ma che nell’ottica del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrà essere sicuramente utile.

Abdoulaye Kamara, 18 anni, al momento della firma con il Borussia Dortmund

Dalle caratteristiche traspare un elemento ancora acerbo, ma già dotato di grande senso della posizione e della capacità di interdire, sicuramente può rappresentare un’ottima alternativa in futuro, sia integrandolo in prima squadra ma anche da “prestare” ad altre società oppure garantirgli esperienza nella formazione Next Gen della Juventus, la nuova denominazione della Juventus Under 23.

Il mediano nato i 6 novembre 2004 a Conakry, in Guinea costituisce quindi un elemento di sicuro interesse da parte della società bianconera che pare molto interessata ad aggiudicarsene le prestazioni già in questa sessione di mercato.