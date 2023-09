Questa è la moneta da 2 euro più rara e di valore al mondo: se la trovi hai fatto bingo [FOTO]

La moneta da 2 euro è sicuramente una delle più famose e riconoscibili in Italia così come in tutte le altre nazioni che compongono l’eurozona, ma risultano essere anche quelle più ambite dai collezionisti, princiapalmente perchè esiste una categoria di monete esclusive di tale valore. Tra le emissioni più rare e ricercate ci sono alcune in particolari, come la seguente che è considerata la più preziosa in assoluto. Quale è la moneta da 2 euro più rara e dal maggior valore in assoluto?

Dal 2002 in poi le principali nazioni del continente europeo ha adottato l’euro in via ufficiale, sostituendo quindi la lira, il franco, il marco e tutte le altre valute utilizzate a lungo con l’euro, che ha di fatto “accomunato” economie anche molto diverse, con il preciso intento di fortificare il potere economico e politico del vecchio continente. Le emissioni da 2 euro hanno quasi immediatamente catturato l’attenzione: sono le monete dal più alto valore nominale, e come quelle da 1 euro ha una struttura realizzata da due leghe metalliche distinte, che conferiscono alle emissioni di questo tipo un aspetto inconfondibile. Ma le monete da 2 euro sono anche le più interessanti in senso effettivo di collezione: dal 2004 in poi vengono coniate le monete Commemorative, da parte delle singole nazioni, ossia emissioni che sono orientativamente più rare perchè sviluppate in anni specifici e particolari così da fare da “richiamo” alla nascita o alla scomparsa di personaggi inerenti al contesto culturale della nazione di appartenenza, ma una commemorativa può anche essere utilizzata per concepire una data o un evento specifico.

Il “taglio” da 2 euro corrisponde a quello maggiormente popolare e diffuso tra i collezionisti, utilizzato anche per le emissioni commemorative

Tutte le nazioni fanno ricorso alle monete commemorative, anche quelle tradizionalmente ed apparaentemente “meno rilevanti” in termini produttivi: oltre alle principali nazioni che compongono l’eurozona che sono ogg 20, anche le piccole realtà come il Vaticano, San Marino, Andorra ed il Principato di Monaco, per fare qualche esempio pratico. E spesso sono proprio queste piccole nazioni, che nominalmente non costituiscono una realtà effettiva in ambito economico (strutturalmente queste non fanno neanche parte dell’Unione Europea ma essendo parte di nazioni che ne fanno parte, sono considerabili delle “eccezioni” da parte dell’UE), ma la rarità maggiore delle monete da 2 euro commemorative aumenta la rarità in quanto sono monete concepite in un numero di esemplari in quantità a dir poco risicate.

La moneta più rara da 2 euro, “nata come esclusiva” appartiene sicuramente al Principato di Monaco, realtà che fa parte come detto del sistema economico francese pur costituendo nominalmente qualcosa di indipendente da diversi secoli: le monete monegasche sono più rare in senso effettivo, e le commemorative del Principato lo sono ancora di più. Si tratta parlando del singolo esemplare dell’emissione da 2 euro dedicata alla Principessa Grace Kelly, coniata nel 2007, anno scelto non a caso.

Attrice statunitense, prolifica artista di Hollywood è stata una delle donne più famose del 20° secolo del mondo dello spettacolo, ed è divenuta ancora più iconica quando è andata in sposa a Ranieri III, sovrano del Principato, diventando quindi principessa a tutti gli effetti. Grace Kelly trovò la morte prematura, a 56 anni nel 1982 a causa di un incidente stradale, ed esattamente a 25 anni di distanza da questo evento Monaco ha deciso di dedicarle questa prima valuta commemorativa del nuovo corso.

La moneta da 2 euro più rara, quella del 2007 coniata per il Principato di Monaco, con l’effige di Grace Kelly

Concepita in circa 20 mila unità, quasi tutte sviluppate per i collezionisti è oggi la moneta da 2 euro maggiormente ambita, riconoscibile dalla presenza della principessa Kelly di profilo, oggi ha un valore medio di circa 2500 euro per esemplare.

Ma diversi pezzi sono stati venduti anche per circa 12 mila euro, durante diverse aste.