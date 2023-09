Incredibile, ecco lo stipendio Lionel Messi all’Inter Miami, il suo patrimonio fa impallidire

I primi decenni del nuovo secolo dal punto di vista sportivo e calcistico sono stati contraddistinti da due figure principali, che hanno sviluppato anche una rivalità sentita tra i vari fans: tra questi spiccano i campioni corrisondenti a Lionel “Leo” Messi e Cristiano Ronaldo, la cui carriera è stata sfavillante sotto ogni punto di vista, pur avendo seguito “binari” diversi. Lionel Messi ha deciso di trascorrere la seconda parte della propria incredibile carriera all’Inter Miami, dove ha arricchito ancora di più il patrimonio già assurdamente consistente, a quanto ammonta lo stipendio Lionel Messi con l’Inter Miami?

Senza molti dubbi, Lionel Messi è già considerabile uno dei migliori calciatori della storia per talento e continuità , cresciuto nel club argentino del Newell’s Old Boys, è stato “scoperto” dal Barcellona che ha contribuito allo sviluppo fisico prima che tecnico decidendo poi di integrarlo nel settore giovanile: con i Blaugrana ha vinto tutto quello che c’era da vincere, 10 campionati, 4 Champions League e tantissimi altri trofei individuali oltre che di squadra, diventando di recente il calciatore professionista con più trofei vinti, ben 44, uno degli ultimi è quello che “gli mancava” ossia corrispondente alla Coppa del Mondo, vinta in Qatar da protagonista assoluto nel 2022, ottenuto con la nazionale argentina.

Lionel Messi con la casacca del PSG, sua ex squadra

Dopo aver dedicato quasi vent’anni di carriera al Barcellona tra giovanili e prima squadra, ha vissuto una esperienza con il Paris Saint Germain durata però poche stagioni, con i rapporti con il club parigino mai veramente decollati, al punto che pochi mesi fa è stata velata l’ipotesi di un esilio di “Platino” in qualche club dell’Arabia Saudita, destinazione già scelta dal “rivale” Cristiano Ronaldo mesi addietro.

Messi ha deciso invece di volare negli Stati Uniti dove ha firmato per l’Inter Miami, compagine che milita nella Major League Soccer, il principale campionato di calcio a stelle e strisce, in un progetto prima dai tutto legato alla notorietà del calcio che pur essendo diffuso negli Stati Uniti non è riuscito a scalzare gli sport più legati alla tradizione statunitense (come Basket, Baseball e Hockey), che ha portato il campione argentino a stringere tantissimi accordi con diversi sponsor dagli apporti estremamente vantaggiosi anche per il contesto calcistico locale.

Difficile stipulre una stima ufficiale del patrimonio di Messi, considerando solo l’aspetto contrattuale calcistico il capitale ammonta a circa 600 milioni di dollari, ai quali vanno aggiunti i numerosissimi sponsor e partnership nel frattempo “strette” con l’ex numero 10 del Barcellona.

Lionel Messi all’Inter Miami, dove ha firmato un contratto fino al 2025 con opzione fino al 2026

Con l’Inter Miami lo stipendio è per forza di cose principesco, anzi di più, dato il contesto: ben 54 milioni di dollari su base annua netti costituiscono l’incredibile salario che il campione dell’Albiceleste guadagnerà con il club statunitense, più di 20 volte dello stipendio del calciatore dell’Inter Miami in precedenza più pagato in rosa ossia l’ex Torino Josef Martinez, circa 4 milioni di dollari.

L’argentino aveva rifiutato la propsta di 440 milioni di dollari dell’Al-Hilal scegliendo l’America, forse anche per prepararsi al prossimo mondiale che si terrà proprio nel continente americano.