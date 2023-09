Hai la rara moneta da 2 euro della polizia di stato: ti stupirà sapere quanto vale

Le monete dell’euro e la loro affermazione sono state incentivate senza dubbio dalla normalizzazione effettiva che ha contrddistinto un processo che oramai è divenuto “finale” dopo gli esordi della valuta. In particolare le monete da 2 euro commemorative che hanno iniziato a diffondersi dal 2004, come quelle della Polizia di Stato. Quanto valgono?

Queste monete mantengono lo stesso valore facciale di qualsiasi altra emissione da due euro, però è la “faccia” principale che caratterizza queste emissioni a rendere gli esemplari in questione più interessanti di altri “pezzi”: la concezione delle monete commemorative è iniziata con il 2004, con la prima moneta commemorativa sviluppata dalla Grecia in occasione delle Olimpiadi tenute ad Atene. Dal 2004 anche le altre nazioni tra le quali anche l’Italia, hanno iniziato a sviluppare le “proprie” commemorative, e quasi sempre si tratta di monete concepite per essere riconoscibili e legate a personaggi, date importanti o formazone di qualche evento, come nel caso della Polizia di Stato, che dal 1981 a seguito ad una riforma è stata “smilitarizzata” e non è quindi più legata in alcun modo all’ordinamento militare (come per i Carabinieri).

La Polizia di Stato, uno dei principali corpi di polizia di stampo civile della Repubblica Italiana è direttamente dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell’interno ed esiste da prima della proclamazione dell’Unità d’Italia, in quanto è stata fondata sotto il regno di Sardegna, nel 1852 sotto l’egida nominativa di Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Le monete da 2 euro concepite per celebrare il 170° anniversario dallo sviluppo di questo ordinamento così longevo ed importante per la storia del nostro paese, sono divenute immediatamente popolari tra i collezionisti , in particolare italiani per la loro caratteristica identitaria in quanto la Polizia di Stato è sicuramente molto riconoscibile. Per l’occasione la Zecca di Roma ha concepito una raffigurazione particolare con due agenti di polizia, un uomo e una donna in uniforme, con alle spalle un’autovettura del Corpo di Polizia. A fianco c’è la scriitta POLIZIA DI STATO ed è presente oltre alle date 1852 e 2022 anche la firma della disegnatrice Annalisa Masini AM.

Quanto vale?

Non è una moneta rara: coniata in svariati milioni di esemplari, buona parte risultano essere monete riscontrabili abitualmente presso il contesto tradizionale quotidiano, essendo anche monete recenti, emesse poco più di un anno fa, e che quindi una volta usate valgono esattamente 2 euro. La Zecca e Poligrafico di Stato però hanno sviluppato anche una versione per collezionisti che non differisce strutturalmente da quelle normali, disponibili abitualmente, ma quelle da collezione sono vendute in apposito “blister” ufficiale della Zecca di Roma, confezione che comprendeva oltre alla moneta in un supporto in plastica anche una descrizione della storia della Polizia di Stato. Originariamente questa è stata venduta attraverso il portale della Zecca a 12 euro (più spedizione), oggi la stessa confezione viene venduta anche per 2-3 volte questa cifra.