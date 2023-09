Pallone d’oro 2023: chi sono i candidati, quando ci sarà la premiazione, esclusi, chi è favorito

Nella carriera di qualsiasi calciatore professionista l’ambizione è quella di essere considerato degno di comparire nella classifica del Pallone d’oro che oramai da molti anni corrisponde anche culturalmente parlando al principale nonchè più ambito trofeo di tipo mediatico ma anche statistico, da qualche anno diviso tra calcio maschile e femminile. Il Pallone d’Oro 2023 vedrà diversi nomi illustri della recente storia calcistica essere esclusi, con un principale esponente tra i candidati vincitori, che però potrà essere “insidiato” da più di qualche possibile “outsider”.

Indetto dalla rivista France Football nel 1956, il Pallone d’Oro è il più importante riconoscimento per il singolo calciatore professionista, e viene deciso da una platea di giornalisti ed addetti ai lavori che esaminano i vari successi legati alla stagione sportiva di tutti i candidati, a partire da una platea di 30 calciatori che nel corso dei mesi precedenti si sono distinti per degli ottimi risultati (fino a pochi anni fa il periodo temporale preso in esame era l’anno solare), prendendo ad esame i risultati sportivi ottenuti con il proprio club ma anche con la propria rappresentativa nazionale.

I parametri sono le prestazioni, la continuità, ma anche l’incisività in parti della stagione ma anche valori come il fair play. Fino alla metà degli anni 90 il premio era appannaggio esclusivo dei calciatori di nazionalità o passaporto europeo, nel corso del tempo France Football ha sviluppato una forma di collaborazione e poi contrapposizione al Pallone d’Oro, sviluppando poi alla fine una propria platea di trofei analoghi come il Fifa Best Player.

Per il Pallone d’Oro 2023, la cui cerimonia finale è prevista per il prossimo 30 ottobre 2023, sono stati presi in considerazione 30 calciatori, alcuni dei quali militanti in Serie A durante la scorsa stagione.

Spiccano esclusi eccellenti come Cristiano Ronalo che vanta 5 vittorie totali del Pallone d’Oro, mentre è presente Messi, sicuramente il favorito nonchè recordman assoluto con 7 trofei conquistati. Assieme al portoghese, i due hanno quasi completamente monopolizzato le varie edizioni del Pallone d’Oro (la scorsa edizione è stata vinta da Karim Benzema). Per l’edizione 2023 mancano oltre a Ronaldo diversi esponenti di spicco del calcio mondiale degli ultimi anni partire da Neymar, Courtois, Manè, Ederson ma anche i milanisti Maignan e Leao.

La lista dei candidati al Pallone d’Oro è la seguente, dove spiccano 6 calciatori che militano in Serie A ma solo un italiano, Nicolò Barella.

E’ sicuramente Lionel Messi il favorito, grazie al Mondiale conquistato con l’Argentina nel 2022 da protagonista, il principale “rivale” è Haaland del Manchester City, uno degli uomini di punta del Manchester City di Guardiola che grazie anche a lui è arrivato a conquistare il “Triplete”.

Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City)

Jamal Musiala (Bayern Monaco)

Andrey Onana (Inter/Manchester United)

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bukayo Saka (Arsenal)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

Randal Kolo Muani (Eintracht/PSG)

Bernardo Silva (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Niccolò Barella (Inter)

Ruben Dias (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Martin Odegaard (Arsenal)

Yassine Bounou (Siviglia/Al-Hilal)

Julian Alvarez (Manchester City)

Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Rodri (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

Lautaro Martinez (Inter)

Robert Lewandowski (Barcellona)

Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco)

Luka Modric (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Victor Osimhen (Napoli)

Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco)