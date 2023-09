Vecchi dischi in vinile 33 giri rari dal valore inestimabile, possono farti diventare ricco

Molto prima dell’affermazione dei supporti di musica digitale, che hanno iniziato a diffondersi dall’inizio del secolo corrente, lo sviluppo e l’industria di supporti in grado di riprodurre musica sono iniziati ben prima del 20° secolo con lo sviluppo di dischi musicali a statura “fisica” che necessitano di un dispositivo dotato di puntina e che permette la riproduzione attraverso i “solchi” dei dischi che erano realizzati in materiali particolari come la gommalacca o il vinile. I dischi vinile 33 giri rari sono diversi, quanto possono valere?

I più famosi dischi in vinile sono indiscutibilmente i 33 giri che hanno contraddistinto dalla metà dello scorso secolo fino almeno alla metà degli anni 70, l’impatto culturale e collezionistico però non ha fatto mai passare di modo effettivo la “moda” dei 33 giri che ancora oggi sono prodotti, seppur in modo molto più limitato rispetto al passato.

Il termine 33 giri fa riferimento alla velocità di riproduzione che rispetto ai precedenti dischi a 78 giri, che corrispondono ai giri che in realtà i sono 33⅓ ogni minuto, ossia 100 giri ogni 3 minuti, questo formato analogico è ancora oggi conosciuto anche come LP da Long Playing per contraddistinguersi dalla velocità di riproduzione più rapida rispetto alle tecnologie precedenti.

I dischi vinile 33 giri hanno contraddistinto buona parte della scena musicale del 20° secolo. Ancora oggi sono considerati impareggiabili per fascino e tipologia di suono

Essendo stata l’ultima forma di tecnologia musicale che fa ricorso ad un vero e proprio contatto fisico tra disco e supporto prima dell’avvento delle musicassette e dei dischi digitali, per poi arrivare ai tempi moderni con lo streaming musicale. Il 33 giri è stato diffussissimo anche in Italia dove molti sono ancora conservati, ed ovviamente in parecchi casi sono custoditi gelosamente presso collezioni, in quanto fanno parte anche della memoria storica oltre che musicale del nostro paese. Ma quanto valgono? Come ogni altro tipo di prodotto collezionabile, è il numero, ossia la tiratura e la disponibilità oltre all’importanza culturale che “fa” il prezzo, ed anche nel caso dei dischi in vinile a 33 giri (che valgono da pochi euro a diverse decine parlando generalmente) alcuni esemplari sono molto più ricercati di altri.

Sicuramente uno dei più rari e ricercati tra i 33 giri come il disco Yesterday and Today dei Beatles nella “Butcher Cover” che oggi è quasi un pezzo unico, se in ottimo stato vale anche oltre 40 mila euro, anche a causa dell’importanza assoluta dei Beatles, ma anche il decesso di un artista famoso come Prince contribuisce a far aumentare dischi già rari “di base” come  The Black Album, che può valere più di 23 mila euro, ma anche lo speciale 33 giri God Save The Queen, secondo album dei Sex Pistols oggi vale più di 10 mila euro.

In Italia i dischi rari a 33 giri sono meno “danarosi” ma non meno interessanti come Mina Con Voi – del 1969 che vale se in buono stato ben oltre 1000 euro (ma diversi pezzi in stato perfetto sono stati venduti ad oltr 2500 euro). Molto dipende quindi anche dalla popolarità dell’artista.