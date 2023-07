Oroscopo settimana di agosto Paolo Fox e Branko: ecco cosa ci aspetta

Una nuova settimana è oramai alle porte, nello specifico la prima del mese di agosto 2023, ed i due famosi astrologi presenti nel contesti di questo tipo in Italia, ossia Paolo Fox e Branko come di consueto non fanno mancare il proprio supporto.

Paolo Fox

Ariete – Sensazione di “vuoto” per Ariete, che potrà ovviare non abbattendosi e trovando supporto tra gli amici.

Toro – Condizione passeggera di buon livello negli affari, meno in amore. In particolare giovedì le finanze potranno incrementare.

Gemelli – Segno che sarà poco tendente alle mezze misure: o andrà daccordo con tutti, oppure sarà un vero e proprio nemico per la quasi totalità delle persone.

Cancro – Momento più che buono della setttimana, che vedrà Cancro incrementare il proprio successo sociale con il passare dei giorni. Occhio alle gaffes però!

Leone – Un po’ di stress di inizio settimana sarà da mettere in conto, controbilanciato da una grande affidabilità. Le persone tenderanno a fidarsi del segno.

Vergine – Ottime sensazioni quelle inerenti al profilo della Vergine, ma altrettanta supponenza non sarà ben vista da parte dei presenti.

Bilancia – Settimana apparentemente traumatica lavorativamente parlando per Bilancia che dovrà fare un po’ il “callo” per trovare la quadra tra i numerosi impegni. Ma ne uscirà fortificato.

Scorpione – Paradossalmente più saranno gli impegni, minore sarà lo stress, settimana in cui Scorpione dovrà sentirsi responsabilizzato.

Sagittario – Buoni progressi in amore per Sagittario che potrà indiscutibilmente trovare una nuova verve sentimentalmente parlando senza per questo apparire fuori luogo. Poche cose saranno precluse.

Capricorno – Condizione in aumento, positivamente parlando, per Capricorno, che potrà contare su una fiducia e tenuta in considerazione dal punto di vista professionale.

Acquario – Buone sensazioni in senso generale, Acquario dovrà però scegliere bene dove incanalare buona parte delle proprie attenzioni, senza “divagare” in modo eccessivo.

Pesci – Vietato essere pessimisti: la condizione mentale sarà analoga a quella fisica, ossia decisamente buona, così come le notizie che arriveranno nel corso dei giorni.

Branko e Paolo Fox, i due principali esperti di Oroscopo

Branko

Ariete – Importante tenere l’umore alto, in corrispondenza di nuove sfide settimanali. Non tanto in ambito lavorativo quanto da quello personale.

Toro – La mente sarà poco propensa a cambiamenti radicali così come quelli troppo rapidi: i Toro dovranno interfacciarsi alle novità di agosto molto gradualmente.

Gemelli – Bene il lavoro, discreto il comparto degli amici, che potranno considerare il Gemelli “tipo” un po’ troppo sfuggente ed a tratti egoista. Meglio provvedere.

Cancro – Fondamentale l’apporto dei propri cari in una settimana che pare essere molto densa di situazioni spinose dal punto di vista mentale. Riposare abbastanza sarà fondamentale.

Leone – Troppo orgoglio per Leone che difficilmente accetterà consigli anche molto sinceri ed atti ad aiutare. Il segno dovrà per forza di cose essere più razionale rispetto al passato.

Vergine – Influenzare gli altri in modo non diretto sarà più difficile del previsto, la verve ed il carisma della Vergine sta un po’ latitando. Non è il momento delle decisioni importanti.

Bilancia – Tante cose da fare e tempo a sufficienza potrebbero portare ad una condizione troppo pigra e “annacquata” . Meglio darsi da fare con le urgenze in modo, per l’appunto, urgente.

Scorpione – Meglio del previsto l’inizio della nuova settimana, nuovo stress in arrivo intorno a mercoledì. Ma niente di particolarmente terribile.

Sagittario – Sagittario avrà una tendenza ad agire da “vittima” in modo preoccupante, una buona dose di umiltà potrebbe essere consigliabile anche da parte di qualcuno che solitamente è molto severo nei vostri confronti.

Capricorno – Decisamente problematica la questione lavorativa, con la produttività che sarà ai minimi storici. Non dovrebbero esserci enormi ripercussioni ma dalla settimana prossima sarà fondamentale cambiare marcia.

Acquario – Poca voglia di fare…tutto da parte dell’Acquario: fare il minimo indispensabile di ogni cosa sarà inefficace, meglio scegliere il contesto meno problematico e dedicarsi solo a quello per alcuni giorni.

Pesci – Buon momento da trascorrere con gli amici. Attenzione ai consigli eccessivamente ambiziosi.