Caso Roberta Ragusa: oggi, marito, chi l’ha uccisa?

Caso Roberta Ragusa – il caso che ha sconvolto l’Italia intera torna protagonista in televisione. Questa sera, sabato 29 luglio, in prima serata su Nove si parla del caso della donna scomparsa. La prima serata di questa sera è dedicata a lei e racconta tutta la vicenda, anche il coinvolgimento del marito. Scopriamo tutto sul caso di Roberta Ragusa.



Il caso di Roberta Ragusa – cosa è successo?

Roberta Ragusa è sparita nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio 2012, sono passati undici anni da quando non si hanno più sue notizie. Il suo cadavere non è mai stato ritrovato e pare che l’omicidio, di cui è accusato il marito, si sia verificato in un contesto familiare difficile.

Chi ha uccciso Roberta Ragusa?

Per l’omicidio di Roberta Ragusa è stato prima accusato e poi condannato il marito Antonio Logli. L’uomo in via definitiva è stato condannato a 20 anni di carcere. L’uomo non hai mai confessato l’omicidio e si è sempre dichiarato innocente.

Recentemente ha anche presentato l’istanza di revisione del processo, ma il tribunale di Genova ha rigettato l’istanza e dunque non ci sarà un nuovo processo.

I giudici non hanno ritenuto sufficienti i nuovi mezzi di prova presentati dagli avvocati di Logli.

Antonio Logli dovrà quindi ora scontare venti anni di carcere in quanto accusato di distruzione di cadavere ed omicidio della moglie.

L’omicidio

L’omicidio di Roberta Ragusa pare sia avvenuto in un contesto familiare difficile. Secondo i giudici la donna pensava alla separazione dal marito per via del fatto che l’uomo aveva una relazione extraconiugale con una donna di nome Sara.

La relazione tra i due era nota alla donna che quindi aveva intenzione di lasciare il marito.

La notte in cui è scomparsa Roberta Ragusa pare si sia allontananta con il pigiama. Della sua morte è stato accusato e condannato il marito, cui è stata contestata anche la distruzione di cadavere.