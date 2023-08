Mr Rain RadioNorba a Fasano: età, fidanzata, supereroi, figlia

Mr Rain RadioNorba questa sera, martedì 1 agosto, va in onda l’ultima puntata dell’appuntamento estivo del concerto di Radio Norba condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Questa sera l’evento va in onda dalla Puglia e Mr Rain si esibisce da Fasano, uno dei luoghi più amati e suggestivi della regione. Scopriamo qualcosa in più sul cantante e sulla sua vita privata.

Mr Rain: chi è?

Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, è un rapper e produttore discografico italiano di grande successo. Il suo nome il cantante l’ha scelto perché la sua maggiore ispirazione è quando piove e solo così riesce a scrivere le canzoni.

Mr Rain nasce il 19 novembre 1991 a Desenzano del Garda, ha 31 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Lui ha iniziato la propria attività musicale nel 2011, poi nel 2013 ha partecipato ad X Factor insieme al rapper Osso. I due sono stati scelti e selezionati, ma hanno abbandonato lo show prima di iniziare.

Il cantante ha così iniziato una tournée nelle principali città italiane e da li a poco è arrivato per lui il successo. Mr Rain ha partecipato nel 2023 per la prima volta al Festival di Sanremo dove si è classificato al terzo posto nella serata finale con la canzone Supereroi che ha riscosso un grandissimo successo.

Il singolo ha regalato al cantante un grandissimo successo e la sua canzone è stata apprezzata da tutti. L’esibizione che il cantante ha portato sul palco del Teatro Ariston con i bambini ha anche conquistato tutti.

La vita privata di Mr Rain

Mr Rain è fidanzato con Juliana Ghidini. I due sono molto legati e la donna sta accanto al cantante anche nei suoi momenti più bui e di depressione. Tra loro c’è un grande amore ed i due sono l’uno la spalla dell’altro. Nei loro futuro pensano i due di mettere su famiglia.