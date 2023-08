Lukaku alla Roma, accordo vicinissimo: ecco cosa manca per chiudere l’affare

La Roma in poco meno di due settimane potrebbe contare su due nuovi attaccanti, con il primo già stato ufficializzato dalla società giallorossa, ma è il secondo, a scatenare la fantasia dei tifosi giallorossi, ossia quello do Romelu Lukaku, oramai ai “ferri corti” con il Chelsea. Cosa manca per vedere l’attaccante belga in giallorosso?

Il presente di Romelu Lukaku sarebbe dovuto essere rappresentato da un ritorno all’Inter ma i continui “corteggiamenti” da parte della Juventus che ha iniziato a mettersi in contatto con l’attaccante che nell’ultima stagione ha militato con l’Inter in prestito (società che lo aveva ceduto al Chelsea per circa 80 milioni di euro) e con il quale sembrava incentrata ad avere un accordo di ritorno, con un contratto per un nuovo trasferimento a titolo definitivo. Secondo molte fonti però l’ex Manchester United avrebbe sostanzialmente chiuso i rapporti quasi improvvisamente con la dirigenza nerazzurra, che di tutta risposta avrebbe “lasciato andare” il centravanti, orientandosi su altri lidi (il ritorno di Arnautovic e l’arrivo di Thuram). La Juventus però non ha deciso di puntare fino in fondo sul trasferimento, nel corso delle settimane di agosto il rumor di un trasferimento in bianconero si è affievolito, conseguentemente la Roma che ha necessità assoluta di rimpinguare il reparto offensivo dopo il “no” dell’Atalanta per Zapata, ha provveduto ad acquistare Azmoun dal Bayer Leverkusen, ma anche effettuare quello che per la società capitolina è sicuramente un colpo importante, Romelu Lukaku, che ha portato la dirigenza stessa della Roma a recarsi a Londra, nella sede del Chelsea per limare l’affare così da regalare a Jose Mourinho un attaccante di sicuro talento che ha già dimostrato, in particolare nella sua prima esperienza all’Inter grandi doti atletiche e realizzative.

Cosa manca per la definizione dell’affare? Il giocatore aveva già esposto pubblicamente la propria decisione di trasferirsi nella capitale giorni addietro ma l’affare non ha avuto grandi progressi nel weekend, anche per l’attenzione che i club italiani hanno ovvimente conferito alle primee giornate di campionato, ma con la nuova settimana la Roma è praticamente obbligata a tentare prima possibile una definizione del trasferimento che fino a poche settimane prima sembrava molto complicata.

La formula consisterebbe in un contratto basato sul prestito secco, senza obblighi o potenzialità di riscatto del calciatore, condizione che soddisfa entrambe le società in questione, ma c’è da trovare un accordo per lo stipendio che lo scorso anno ha visto proprio il centravanti belga essere il calciatore più pagato della Serie A.

Romelu Lukaku è pronto a ritornare in Serie A, stavolta in prestito alla Roma

Attualmente per contratto Lukaku percepirebbe circa 12 milioni di euro 12 milioni di euro netti, ma per ritornare a giocare in Serie A pare essere pronto a ridurre le proprie richieste fino a 8 milioni e mezzo di contro la Roma che si è già accordata per il trasferimento in prestito secco e sulla necessità di pagare per intero lo stipendio annuo del calciatore, non vorrebbe spingersi oltre i 7 milioni di euro. Una distanza che non crea particolare grattacapi alle parti in gioco, anche perchè l’attaccante così come la dirigenza “premono” per la conclusione dell’affare, prima possibile, con il 31 agosto che rappresenta il giorno finale di calciomercato, in Chelsea infatti non ha mai considerato reale una sua permanenza dopo l’esperienza in Blue e dopo essere stato acquistato per cifre importanti, l’attaccante non ha svolto la preparazione con il club londinese e per questo sarà probabilmente portato a dover ritrovare la miglior condizione possibile.

Per i tifosi giallorossi quindi non manca molto, prevedibilmente pochi giorni al massimo ed il centravanti potrà sbarcare nella capitale, dove verrà sicuramente accolto con tutti gli onori possibili.