Le monete da 500 lire con le Caravelle sono molto rare: ecco quanto puoi ricavarci

Le monete sono una della collezioni più diffuse al mondo, ci sono poi alcune monete rare e preziose che i più appassionati sono disposti a spendere una fortuna pure di aggiudicarsele. Ad esempio le monete delle 500 lire con le Caravelle possono valere una vera e propria fortuna.

Le monete rare sono quelle che hanno un valore molto maggiore rispetto a quello riportato e le più rare sono: quelle che presentano un errore di conio o che sono state prodotte in tiratura limitata per un evento celebrativo. I collezionisti ve vanno letteralmente a caccia perché sono quelle che fanno spiccare il valore della loro collezione.

Tra le monete delle vecchie lire che possono avere un valore altissimo ci sono le 500 lire con le Caravelle, Vediamo qui il valore di queste monete.

Quanto valgono le 500 lire con le Caravelle

Le 500 lire con le Caravelle sono tra le monete che valgono di più, il loro valoro è strabiliante e se le hai conservate pupo diventare ricco! Queste monete hanno un valore un stimato di circa 12 mila euro, vediamo le caratteristiche delle 500 lire che hanno questo valore.

Per avere un valore così importante le 500 lire con le Caravelle devono essere state coniate nel 1957, devono essere conservate in ottime condizioni e per ottenere la massima quotazione la monete deve essere riconosciuta come Fior di Conio, mentre le stessa classificata come Splendida ha un valore di 7500 euro e la Bellissima vale invece 5000 euro.

In sostanza le 500 lire con le Caravelle sono tra le monete del vecchio conio che raggiungono uno dei valori più alti. I collezionisti sono disposti a spendere cifre così elevate per garantirsi un pezzo così speciale nella loro collezione.

La storia delle 500 lire con le Caravelle

Le 500 lire con le Caravelle sono state coniate nel 1957 e ne è stata fatta una versione di prova di cui esistono 2200 esemplari, così ha appurato la Guardia di Finanza. Questa versione è molto famosa perché le Caravelle hanno la bandiera orientata verso la poppa, mentre la versione definitiva la ha orientata verso la prua. Un’altra diversità sta nelle croci delle vele e l’altezza dell’albero di mezzana.

Questi sono gli elementi che rendono rari e speciali questi esemplari delle 500 lire con le Caravelle. E queste caratteristiche fanno schizzare il loro valore e quelle con la massima classica classificazione, Fior di Conio, hanno un valore pari a 12 mila euro.