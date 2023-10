Iliad vs Tim: chi ha attualmente l’offerta più vantaggiosa? Ecco la risposta

Il compendio di gestori telefonici è stato fin dal principio, valutando l’ambito mobile, molto ampio e diversificato, anche se Tim, che corrisponde idealmente a quello che un tempo identificata (e lo fa ancora oggi) il servizio nazionale, questo è stato accompagnato da numerosi competitors che da tempo si dividono le fette di un mercato complesso. Tra Iliad e Tim chi attualmente ha l’offerta più vantaggiosa?

E’ una domanda difficile anche se strutturalmente può essere risposta in pochi “step”: la considerazione tipica di offerta vantaggiosa infatti può fare riferimento a vari elementi, e proprio grazie ad Iliad, che da oramai circa un decennio ha dato il via ad un contesto di gestori “alternativo” (spesso definiti operatori virtuali in quanto non possedevano ed in alcuni casi non possiedono ancora oggi strutture di trasmissione proprie) che ha comunque avuto un impatto non negativo per il consumatore, anzi.

Da sempre il libero mercato ha funzioni specifiche per i gestori di telefonia mobile e l’impatto avuto da Iliad ha condizionato il mercato con tariffe molto basse e soprattutto “fisse” nel tempo anche a dispetto dei vari livelli di inflazione che da sempre fanno parte della naturale affermazione delle cose. Tim così come gli altri “capisaldi” di un ambito così particolare hanno dovuto adattarsi sviluppando a loro volta dei “sotto gestori” in grado di rivaleggiare con Iliad che nel frattempo ha diversificato i propri servizi accogliendo anche gli utenti che cercano una linea fissa.

Prendendo in considerazione l’aspetto dell’affidabilità, Tim possiede ancora una larga fetta delle apparecchiature di trasmissione telefonica e dati 5G, quindi risulta nella maggior parte dei casi, maggiormente affidabile, questo è stato evidente in modo specifico fino a qualche anno fa, poi con l’acquisizione delle proprie reti anche Iliad si “difende” decisamebte bene. Quindi nel dover cercare l’offerta più vantaggiosa bisogna tenere in considerazione il tipo di utenza.

Tim resta molto più vantaggiosa se si fa fa parte della “famiglia” Tim ossia se si è già titolari di qualche forma di utenza fissa, oppure se si è dei professionisti: in questo caso sono previsti dei vantaggi esclusivi come sconti, ma anche concorsi (come Tim Party) oltre alla possibilità di utilizzare servizi di assistenza tendenzialmente più affidabili. La proposta che lega il 5G a Tim è senza dubbio la più completa, però ad un costo maggiore, quindi un professionista o un utente che fa ricorso di dati può trovare una buona differenziazione in tal senso.

Se si guarda tradizionalmente solo all’utenza “media” ossia si necessita di una sim telefonica con un numero sufficiente di dati a costi bassi Iliad rappresenta la scelta migliore, avendo come detto migliorato la propria affidabilità e diversificato le proprie offerte: queste partono addirittura da 4.99 € al mese fino alla proposta con ben 150 GB al mese ad un costo mensile di 9,99€ con il servizio 5G incluso, al quale va ovviamente corrisposto un costo “una tantum” per l’attivazione della scheda e dell’offerta.

In entrambi i casi la possibilità di scelta è ampia e diversificata, vari siti ufficiali mettono a disposizione un lungo compendio di tariffe.