Offerta TIM super conveniente: paghi la stessa cifra per sempre!

TIM è l’acronimo di Telecom Italia Mobile, e costituisce oggi una influente società di telecomunicazioni estremamente diffusa in Italia ma anche in altre parti del mondo. Si occupa prevalentemente di offerte e tariffe telefoniche ma anche di Internet, condizione che ha permesso TIM, che è ancora considerabile la principale società di telefonia in Italia, a mantenere una certa forma di impatto sul mercato. Tra le nuove tipologie di offerta di TIM ne spicca una in particolare che permette di pagare la stessa cifra per sempre.

Le condizioni contrattuali sono spesso una delle cose più “fastidiose” da parte della clientela che possono essere rilevanti e percepibili, in quanto vanno a modificare un contesto contrattuale che appare effettivamente inscalfibile almeno in teoria. Con le recenti regolamentazioni nella maggior parte dei casi i gestori telefonici devono ravvisare diverse settimane prima un eventuale cambio di prezzo di un distinto piano tariffario.

Spesso sono i costi in aumento, di gestione e di tipo economico, ma anche le varie forme di elementi di tipo non inerente all’ambito telefonico portano spesso i costi a lievitare. A sfruttare tutto questo ambito ci hanno pensato nel corso degli anni le varie società che si sono imposte grazie a pezzi bassi e fissi, come ad esempio Iliad che ha fatto da apripista a tutti i gestori alternativi.

TIM corrisponde al principale gestore telefonico e di internet, sia mobile che fisso, operante in Italia. Con la fine del 2023, anche TIM ha riformulato molte delle proprie offerte e parecchie di queste sono effettivamente maggiormente vantaggiose rispetto al passato

Un esempio di proposta attualmente di tipo “fisso” da parte di Tim risulta essere TIM 5G Power Smart, attivabile sulle nuove utenze di telefonia mobile, che permette di avere a disposizione 50 Giga con il 5G di TIM, 1000 sms al mese ad un costo fisso di 14,99 euro al mese, oltre alla possibilità di utilizzare il servizio internet in roaming per vari paesi della zona Europa, come definito dalla pagina ufficiale del sito.

Se l’utente dispone di un’altra utenza attiva con la tariffa TIM UNICA Power con almeno un’altra SIM, per te TIM 5G Power Smart a 9,99€ invece di 14,99€ al mese, oltre a poter godere di alcuni vantaggi come Giga illimitati ogni mese e la potenzialità di ottenere sconti esclusivi in merito a offerte e proposte di acquisto di dispositivi come smartphones.

L’offerta è liberamente attivabile dal sito ufficiale dell’offerta ma anche attraverso un qualsiasi centro TIM disposto allo sviluppo di offerte di nuove utenze.