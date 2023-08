Il valore della Sterlina con la Regina Elisabetta è aumentato: ecco a quanto le puoi rivendere

Le monete rare sono moltissime e oltre alle lire anche le sterline possono acquisire un valore enorme che possono farti diventare ricco. Ad oggi tra le monete più ricercate ci sono delle sterline inglesi con raffigurata la Regina Elisabetta.

Gli appassionati di monete sono molti ed i collezionisti di monete sono disposti a spendere cifre enormi per aggiudicarsi quelle che sono le monete più rare.

La numismatica è una delle arti più seguite e per riconoscere le monete più rare e di valore ci vogliono delle competenze. Non tutti però sanno che ci sono alcune monete che possono valere una vera e propria fortuna.

Sarebbe una buona abitudine controllare quelle che sono le monete che entrano nei nostri portafogli perché potrebbero valere una fortuna.

Sterline con la Regina Elisabetta che valgono una fortuna

Tra le tantissimi monete che ci sono in circolazione ci sono alcune che hanno un valore enorme. La sterlina inglese è una delle monete più diffuse nel mondo per via della grande colonizzazione di cui si è fatto protagonista il Regno.

La Regina Elisabetta II è stata la sovrana del Regno Unito per più di 70 anni, in quanto è stata incoronata regina nel 1952 ed è venuta a mancare nel settembre del 2022. In tutti gli anni del suo regno, il volte della Regina Elisabetta II è stata presente su molte monete.

Tutte le monete con il volto della Regina hanno un valore considerevole, ed in media il loro valore si aggira tra i 400 e i 500 euro. Ci sono della stessa tipologia alcune monete che hanno un valore fino a 800 euro.

Una delle monete con il volto della Regina Elisabetta II che vale di più è quella coniata nel 2002 per celebrare il Giubilei del cinquantesimo anno di Regno della Sovrana. Questa moneta è coniata in oro e presenta delle differenze rispetto a quelle precedenti. Questa monete è vendibile a circa 750 euro e può generare un ottimo profitto. Se la moneta è in ottimo stato il valore può arrivare fino a 1000 euro.

La sterline rare

Tra le sterline più rare ci sono anche quelle Sovrane che sono state coniate negli anni con delle particolarità. Ad esempio sono in oro massiccio e più doppie proprio perché si dovevano distinguere rispetto alle altre.

Il valore di queste monete è molto alto ed i collezionisti sono disposti a spendere una vera e propria fortuna per aggiudicarsi delle monete così rare e preziose.