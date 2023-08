Calciomercato riepilogo: ecco tutti i trasferimenti delle squadre tra acquisti e cessioni

Il Calciomercato 2023/24 è indubbiamente diverso dalle sessioni degli ultimi anni, in particolare a causa dell’elevato numero di cessioni da parte di calciatori oramai famosi per militare nel nostro campionato di massima Serie che si sono trasferiti o sono in procinto di farlo in nazioni come gli Emirati Arabi.

Quali sono i principali trasferimenti delle squadre di Serie A, fino ad oggi, comprendendo le principali squadre della massima Serie?

L’Atalanta si è rinnovata davanti con l’innesto di Scamacca dal West Ham oltre a quello di El Bilal Tourè, ad oggi l’acquisto più oneroso della storia del club bergamasco. I due sono arrivati per sostituire Hojlund passato al Manchester United e Boga al Nizza oltre all’ex Marsiglia e Arsenal Kolasinac.

La Fiorentina, che disputerà nuovamente la prossima Conference League, ha acquistato finora Yerry Mina a parametro zero dall’Everton, Parisi dall’Empoli, Arthur dalla Juventus in prestito oltre che Infantino dal Rosario Central. E’ praticamente stato ceduto Artur Cabral al Benfica mentre è ufficiale la cessione di Igor al Brighton. In attacco stanno per arrivare elementi come Nzola dallo Spezia.

L’Inter ha rinnovato la propria rosa, a partire dalla porta con Sommer e Audero per sostituire Onana e Handanovic, sono arrivati Cuadrado a parametro zero, Frattesi dal Sassuolo, Bisseck dall’Aarhus e Thuram Dal Borussia M’Gladbach oltre ad essere quasi concluso l’acquisto di Samardzic dall’Udinese. Cedut Skriniar al PSG, Lukaku per fine prestito, Dzeko al Fenerbahce, Brozovic all’Al-Nassr, D’Ambrosio e Gagliardini a parametro zero.

La Juventus ha acqustato Weah dal Lille, Facundo Gonzalez dal Valencia, confermato Milik, mentre ha finora ceduto Paredes, Ihattaren, Di Maria, e Cuadrado ed è in trattatva per l’acquisto di elementi come Lukaku e Carlos Augusto del Monza.

La cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle ha cambiato il volto del calciomercato rossonero

La Lazio ha finora puntellato la rosa con gli innesti come Isaksen dal Midtjylland, Kamada dal Francoforte e Castellanos dal New York City, mentre ha ceduto Milinkovc-Savic all’Al-Hilal, Romero al Milan a parametro 0.

Molto attivo il Milan che dopo la cessione onerosa di Tonali al Newcastle, l’addio al calco di Ibrahimovic, Rebic al Besiktas ed il ritorno Brahim Diaz al Real Madrid ha salutato anche Dest, Vranckx e Tatarusanu.

Sono arrivati elementi come Musah dal Valencia, Okafor dal Salisburgo, Chukwueze dal Villareal, Loftus-Cheek e Pulisic dal Chelsea e Sportiello a parametro 0.

Il Napoli ha acquistato Caprile dal Bari, girandolo in prestito all’Empoli, è ritornato Gollini, mentre l’unico acquisto finora è stato Natan dal Bragantino. Sono “usciti” il difensore Kim, passato al Bayern Monaco, mentre per fine prestito hanno lasciato la squadra Ndombele e Bereszynski.

Mirato il mercato della Roma che ha acquistato a parametro zero Aouar, Ndicka oltre a Kristensen e Llorente dal Leeds, ha ceduto Camara e Wijnaldum oltre a Shomurodov al Cagliari.