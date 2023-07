Igor Temptation Island – Chi è il tentatore di Perla? età, lavoro, Instagram

Igor Temptation Island, chi è il tentatore di Perla? Il giovane è uno dei single di questa edizione del reality estivo che sta ottenendo un grandissimo successo. Nella puntata andata in onda in prima serata su Canale Cinque ieri, lunedì 24 luglio, protagonisti indiscussi sono stati Mirko e Perla che dopo un falò di confronto anticipato hanno deciso di lasciare da separati i rispettivi villaggi.

Il loro viaggio nei sentimenti è finito nel peggiore dei modi, i due fidanzati hanno deciso di lasciarsi ed entrambi sono usciti con i rispettivi tentatori. Mirko è uscito con la tentatrice Greta, mentre la fidanzata Perla è uscita con il tentatore Igor. Scopriamo qui tutto su di lui.

Igor, chi è il tentatore di Perla?

Igor è un giovane single che quest’anno è stato protagonista di Temptation Island. Il giovane nasce a Roma il 9 agosto 1995. Igor Zeetti ha 28 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Nella vita fa il calciatore, ha giocato per molti club calcistici come l’Anzio, il Chieti, l’Aprilia, il San Nicolò, il FRascati, lo Spoleto e molti altri. Il suo ultimo club è stato l’ US Tolentino, dal quale però risulta svincolato.

Igor e Perla, cosa è successo?

Igor e Perla in questa edizione di Temptation Island si sono trovati e tra loro prima è nata una semplice conoscenza ed amicizia, ma poi tra loro pare che sia scoccato qualcosa in più. I due hanno avuto sin da subito un grande feeling che poi è sfociato in qualcosa in più.

Nella puntata di ieri sera i due si sono fatti vedere in atteggiamenti molto intimi, tanto che il fidanzato di Perla ha chiesto il falò di confronto immediato.

Perla ed Igor hanno dormito insieme, la fidanzata è andata a chiamarlo nella sua stanza per portarlo nel suo letto. I due sono stati vicinissimi, abbracciati e si sono scambiati bacini e carezze.

Alla vista di questo video Mirko ha chiesto il falò di confronto ed i due sono usciti separati dal villaggio. Ora Perla ed Igor sono usciti insieme. Staranno ancora insiem?