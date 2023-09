I trofei sportivi con più valore: sapevi potessero valere cosi tanto?

Il mondo dello sport è costellato da trofei sportivi di ogni tipologia, forma, peso e valore sia “morale” che meramente economico e legato al pregio, oltre che dai metalli che compongono fisicamente questi oggetti. Spesso si tratta di trofei estramemente riconoscibili in particolare legatl alle discipline di appartenenza. Ma quali sono i trofei sportivi con un valore particolarmente alto?

Lo sport per definizione costituisce l’affermazione dal punto di vista agonistico, competitivo ma anche qualcosa di strettamente appartenente dalla disciplina sportiva di riferimento: fin da epoche molto antiche il concetto di trofeo è stato spesso legato più che ai vari materiali preziosi al pregio ed alla difficoltà espressa sotto tutti i punti di vista per conquistarlo. Un po’ come per i gioielli insomma, che in particolare nella loro accezione moderna non “valgono” solo perchè sono coniati in oro, argento, platino o altri metalli preziosi ma perchè presentano una manifattura speciale oltre che una forma di esclusività che rende sotto molti punti di vista un singolo trofeo qualcosa di estremamente ambito.

Ogni disciplina sportiva sufficientemente famosa ha i propri trofei, su più livelli: restando nel mondo del calcio è sicuramente evidente il valore specifico che ha la Coppa dei Campioni ossia il trofeo legato al detentore della Champions League, la principale competizione per club di livello calcistico in senso assoluto nonchè probabilmente il trofeo continentale più prezioso. Come da tradizione la “coppa dalle grandi orecchie” (nomenclatura che proviene dalla tradizionale forma dei manici curvi) esiste in pochissimi esemplari ufficiali, che sono prevalentemente quelli destinati alle squadre detentrici del trofeo che viene vinto alla fine di ogni stagione sportiva. L’esemplare originale corrisponde ad un trofeo realizzato totalmente in argento che misura i 73,5 cm e un peso di 7.5 kg, il valore “monetario” non è noto ma si aggira intorno ai 140 mila euro, anche se quello “simbolico” è molto più alto.

Il trofeo della Champions League, una delle principali forme di trofeo legate al mondo del calcio

Nel campo del Basket è sicuramente l’NBA, il principale campionato professionistico di tipo maschile che essendo legato agli Stati Uniti, è anche quello che porta a vincere il trofeo più importante e prezioso della pallacanestro. Il trofeo è noto come Larry O’Brien Championship Trophy ed è stato concepito nel 1977 alle squadre vincitrici della regular season e comprend una coppa dalle dimensioni di 61 centimetri e dal peso di 6,57 chilogrammi. Realizzata da Tiffany in materiali come argento Sterling e vermeil, ha un oro a 24 carati. Si tratta anche in questo caso di un trofeo ambitissimo ma che “fisicamente” considerando solo i metalli impiegati per lo sviluppo non vale tantissimo, circa 15 mila euro.

Tra i trofei sportivi con più valore “simbolico” spicca il Larry O’Brien Championship Trophy, conferito alla squadra vincitrice della Regular Season di NBA, il più competitivo campionato di basket

Tra i trofei dal valore più alto in assoluto c’è da menzionare quasi naturalmente la Coppa del Mondo FIFA di calcio, nella sua versione originale datata 1974 concepita dall’orafo e scultore italiano Silvio Gazzaniga. Si tratta di una rappresentazione del mondo sorretto da atleti, con alla base i nomi dei vincitori: il trofeo originale si trova nel museo della FIFA, mentre le nazioni vincitrici dispongono di una copia da conservare presso le proprie sedi. Ma il trofeo originale è uno solo, alto 36,8 cm, il diametro della base è di 13 cm e pesa 6 175 g ed è interamente realizzato in oro a 18 carati. Il valore è altissimo, circa 20 milioni di dollari, anche in questo caso non è facile “dare il valore ufficiale” ad un oggetto così fortemente simbolico come la Coppa del Mondo.