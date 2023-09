Gratta e vinci “Tutto per Tutto”: guarda tutto il biglietto, se trovi questo simbolo vinci 2 milioni di euro

Le lotterie ad estrazione istantanea risultano essere estremamente popolari ma anche a rischio ludopatia nel nostro paese, per questo motivo da diversi anni sono sviluppate chiare percentuali e probabilità di vincita. Il formato del Gratta e Vinci è però costantemente aggiornato in quanto si tratta di un contesto in evoluzione: un esempio di concorso di questo tipo popolare è il “Tutto per Tutto”, che può far vincere cifre altissime se viene ritrovato un singolo simbolo.

La storia del gratta e vinci in Italia non è così “antica”, in quanto risale agli anni 90 la prima affermazione di concorso tramite biglietto che rimuovendo una specifica parte di vernice colorata, con l’ausilio di un oggetto come una moneta, così da rinvenire una serie potenziale di premi in denaro, che sono oggi molto diversificati a secoda della tipologia diretta e dal costo del biglietto.

La diffusione delle lotterie ad estrazione istantanea è riscontrabile anche considerando il tipo di concorso che permette di scoprire in pochi secondi l’eventuale vincita, non rendendo necessaria quindi una forma di “Pausa” o attesa per scoprire i numeri vincenti, quindi permette di giocare anche a ritmo molto serrato. Condizione che ha portato una opprtuna regolamentazione così da limitare la ludopatia che in una nazione come l’Italia corrisponde a migliaia di persone.

Il Vinci in Grande è solo uno dei numerosi formati di Gratta e vinci in Italia

Formati come il Tutto per Tutto, che di recente ha ricevuto una forma di nuovo regolamento, è sicuramente in grado di fornire una potenziale buona percentuale di vincita in corrispondenza al costo del biglietto, che è di 5 euro.

Funziona in modo semplice, attraverso due settori, sul lato sinistro è presente una colonna contrasseegnata da dei simboli dell’euro da grattare che celano i numeri vincenti, a destra sono presenti altre sezioni che corrispondono alla giocata vera e propria: se uno o più NUMERI VINCENTI è presente sotto le monete, vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti, questi portano alla vincita considerando anche i moltiplicatori in alto che possono essere da X1 fino a X100 dell’importo della vincita segnalato. Il Tutto per Tutto comprende una possibilità di vincita da 5 fino 500 mila euro, la massima vincita corrisponde ad una probabilità di 1 su 9.840.000,00 biglietti.

Il Tutto per Tutto esiste anche in questa nuov foggia di giocata Bonus che permette di vincere fino a 2 milioni di euro

Di recente è stato concepito anche una nuova tipologa di Gratta e Vinci Tutto per Tutto, chiamato Bonus Tutto per Tutto, dal costo di 10 euro a biglietto, in questo caso viene mantenuto il sistema sopra menzionato, esteso però su più colonne dove viene anche esteso il concetto di moltiplicatore, l’importo massimo di vincita stavolta è di 2 milioni di euro con una probabilità di biglietto vincente di questo tipo di 1 biglietto ogni 6.480.000.

E’ inoltre presente un simbolo che aumenta ancora di più la potenzialità della gicata: se sotto le pile di monete si trova il simbolo “PER” si ottiene una vincita sommata dei premi presenti nell’intera “GIOCATA”, moltiplicata per il valore del MOLTIPLICATORE della giocata.