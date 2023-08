Fino a 40.000 euro se trovi queste 2€ rare: guarda bene il dettaglio in [FOTO]

L’Impatto che ha avuto l’euro nel corso degli ultimi 20 anni ha travalicato il concetto di denaro e subentrando in quello squisitamente politico. Nel mezzo, le emissioni, che corrispondono alle monete, tra le più gettonate dai collezionisti spiccano quelle da 2€ che in alcuni casi sono arrivati a valere cifre molto elevate.

Questo perchè i 2€ rispetto ad altre emissioni corrispondono a qualcosa di estremamente collezionabile più di altre monete, dal 2004 l’Unione Europea ha messo a disposizione la possibilità da parte delle nazioni che ne fanno ricorso di emettere versioni personalizzate, incentrate in anni specifici, di queste monete.

La prima emissione commemorativa è stata quella concepita per le Olimpiadi di Atene del 2004, da quasi 20 anni quindi tutte le nazioni, con alcune più attive di altre, hanno sviluppato emissioni di questo tipo, e proprio l’Italia risulta essere una delle attive in tal senso. Però inevitabilmente le emissioni da 2€ rare più ricercate fanno parte delle piccole nazioni, spesso neanche nominalmente all’interno dell’UE ma che comunque hanno avuto l’ok per poter battere le proprie versioni.

E’ il caso del Principato di Monaco, piccolissima realtà che pur essendo formalmente parte della Francia, da svariati secoli mantiene una forma di semi indipendenza anche economica e dal 2002, come per la repubblica francese, fa ricorso all’euro.

Monaco, data la sua ridottissima estensione presenta delle proprie emissioni molto interessanti, dove spiccano quelle commemorative. La prima in ordine di sviluppo è quella del 2007 per Monaco, che ritrae una figura emblematica e storica non solo per il piccolo principato ma anche per l’immaginario comune, ossia Grace Kelly.

I 2€ più rari di tutti, i Grace Kelly del 2007

Attrice statunitense, divenuta poi una assoluta celebrità ed acquisendo il ruolo di principessa sposando Ranieri III, erede al trono ai tempi proprio di Monaco, con un matrimonio che è divenuto famosissimo per gran parte del 20° secolo.

Grace Kelly trovò una prematura scomparsa nel 1982 a causa di un incidente stradale, all’età di 56 anni, condizione che ha portato un lungo lutto, culminato anche con commemorazioni che sono proseguite fino ai giorni nostri, proprio a 25 anni dalla scomparsa nel 2007 Monaco ha concepito un numero molto ridotto di 2€ commemorativi recanti il volto della principessa scomparsa, condizione che ha fatto diventare questa moneta ricercatissima e dal valore elevato in principio che però è aumentato in modo considerevole grazie alla scarsità di esemplari.

Di base i 2€ euro Grace Kelly valgono mediamente sui 2500 euro, ma all’asta diversi esemplari sono stati effettivamente venduti per circa 12 mila euro, con valutazioni in continuo aumento.