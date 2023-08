Chi è veramente Enrique Arce, Dimitri de La signora Volpe: età, La casa di carta, toy boy, moglie

Chi è veramente Enrique Arce, il Dimitri Pavlenko de La Signora Volpe. La fortunata serie tv dell’estate di Canale Cinque sta riscuotendo un grande successo e piace molto al pubblico. Questa sera, mercoledì 2 agosto, va in onda in prima serata l’ultima puntata di questa prima stagione. Scopriamo qui qualcosa in più su uno dei protagonisti dell’episodio finale.

Enrique Arce: chi è?

Enrique Arce è un attore spagnolo molto noto che ha raggiunto il successo grazie al ruolo di Arturo Roman nella serie televisiva La Casa di Carta che ha raggiunto successi stellari.

L’attore nasce a Valencia l’8 ottobre 1972, ha 51 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Prima di dedicarsi alla recitazione l’uomo aveva intrapreso gli studi giuridici all’università, ma al quarto anno ha deciso di abbandonare per dedicarsi alla recitazione.

La passione per il mondo dello spettacolo ha portato Enrique Arce a partecipare ad una sorta di talent spagnolo intitolato Ellos y Ellas. Lui è stato il vincitore e con i soldi vinto ha investito su se stesso e si è iscritto all’American Accademy of Dramatic Arts di New York. Poi ha continuato gli studi universitari e si è laureato.

Enrique Arce ha poi iniziato la sua carriera da attore, il suo primo ruolo è stato nella serie tv Petra Delicado. Da qui in poi la sua carriera è stato un crescendo e già agli inizi degli anni Duemila ha iniziato a recitare in molte produzioni di successo. L’attore ha anche recitato al cinema, ma il suo successo maggiore è arrivato con la partecipazione a La casa di carta.

La vita privata di Enrique Arce

L’attore spagnolo è stato sposato per alcuni anni con l’attrice e collega Cristina Pena, da questo matrimonio non sono nati figli. Poi è stato fidanzato con la nuotatrice olimpionica Gemma Mengual. Attualmente non abbiamo molte informazioni sul suo privato.