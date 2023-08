Gettone Telefonico ESM 7809: sono rari e ricercati, ecco quanto sono disposti a pagare i collezionisti

Il gettone telefonico non √® pi√Ļ fisicamente utile per la loro funzione originale, ma questi oggetti, ampiamente diffusi per buona parte del 20¬į secolo sono oggi divenuti pezzi da collezione. Grazie ai vari dettagli riconoscibili, esemplari come il Gettone telefonico ESM 7809, un tempo molto comuni oggi possono far guadagnare cifre insospettabilmente elevate.

I pi√Ļ giovani per forza di cose non potranno comprendere il contesto tecnologico molto diverso da quello attuale che ha accompagnato i nostri nonni, genitori ma anche noi stessi se siamo sufficientemente “maturi”, nell’utilizzo delle telefonate tra privati, oggi praticamente quasi scontate nel contesto dominato dal Web e dalla messaggistica istantanea.

II gettone in Italia √® stato quasi naturalmente associato alla diffusione “primordiale” dell’oggetto legato al telefono pubblico, qualcosa di molto lontano dalla concezione moderna ma che per decadi intere ha corrisposto alla principale fruibilit√† di questo strumento. II gettone telefonico √® stato concepito con il preciso scopo di fornire un tempo definito di telefonata regolamentato dallo “scatto”, ed essendo oggetti simili a monete ma solo esteticamente, il loro costo √® stato modificato con il passare del tempo per adattarsi ai vari livelli di inflazione. Quasi tutti i gettoni oggi ancora esistenti sono stati concepiti in un lasso di tempo piuttosto ampio, dal 1959 al 1980, anche se la loro funzione √® proseguita fino ai primi anni 2000, prima di essere “mandati in pensione” dalle tessere telefoniche oltre che dalla diffusione oramai inarrestabile della telefonia mobile.

I gettoni recavano queste 4 cifre che fanno riferimento all’anno e al mese di coniatura, oltre che dalla sigla dello stabilimento, in questo caso √® l’ESM. L’anno √® quindi il 1978 ed il mese quello di settembre essendo il numero 9.

Il Gettone telefonico ESM 7809, un tempo molto comune, oggi divenuto molto ricercato

Oggi un pezzo di questo tipo vale mediamente tr i 5 ed i 15 euro a seconda dello stato di conservazione che come per le monete ha una capacit√† di modificarne il valore collezionistico in maniera molto rilevante. Nelle ultime annate per√≤ questo specifico gettone sembra essere diventato di moda o qualcosa di simile, condizione che ha portato numerosi appassionati di questi oggetti anche molto giovani ad interessarsi alle tirature “finali” di questi oggetti, e non √® assolutamente raro vedere venduti pezzi di questo tipo di gettone telefonico anche a cifre superiori ai 50 euro se il singolo esemplare √® tenuto molto bene, attraverso i vari siti di aste online √® senz’altro possibile trovare potenziali acquirenti.