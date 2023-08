Conservi ancora le 100 lire piccole? incredibile, ecco a quanto le potresti rivendere

Le lire sono la storia del nostro paese e spesso quando si parla delle vecchie lire c’è sempre un po’ di nostalgia. Gli appassionati delle vecchie lire e delle monete sono veramente molti ed alcuni sono disposti a spendere una vera fortuna per aggiudicarsi le monete più rare e preziose.

Le 100 lire hanno attraversato diverse generazioni ed hanno rappresentato la storia del nostro paese ed hanno attraversato epoche diverse. Queste monete sono state in circolazione nel nostro paese fino all’introduzione dell’euro nel 2001. In giro di queste monete ce ne sono sempre state moltissime e non tutte ovviamente hanno un grande valore.

I collezionisti e gli appassionati di monete sono molti e l’arte della numismatica sono molti ed in molti sono disposti a spendere una fortuna per ottenere quelle che sono le più rare e preziose.

Le 100 lire piccole che valore hanno?

Il valore delle 1oo lire piccole coniate tra il 1990 ed il 1992 è di circa 2 euro, che non è di certo un valore o una fortuna da poter ricavare. Discorso diverso vale per quelle che presentano un errore di conio.

A partire dal 1990 le monete delle 100 lire hanno avuto una nuova progettazione e sono state progettate in maniera più piccole. Sono state così realizzate le Monete da 100 lire Minerva Piccole. Queste monete hanno le stesse immagini presenti sulle 100 lire tradizionali, in sostanza sono identiche ma sono solo più piccole delle altre.

Queste monete sono state coniate solo per due anni, dal 1990 al 1992 ed hanno un valore di circa due euro. Ci sono alcune monete che però presentano una particolarità o un difetto che determina l’innalzamento del valore. “Sono state coniate nel 1990 e nel 1991 alcune monete con i gambi delle due cifre 9 più chiusi”.

Le 100 lire piccole possono avere un valore di circa 25 euro e ci sono alcune monete coniate nel 1991 che hanno un valore di circa 15 euro. Dato che questa variante delle 100 lire non è stata prodotta per un periodo illimitato di tempo non ce ne sono in giro tantissime e pertanto i collezionisti le acquistano con grande facilità.

Oltre alle 100 lire piccole sono state prodotte anche le 50 lire che anche loro non hanno un valore elevatissimo, ad esempio hanno un valore che va dai 15 ai 9 euro per quelle coniate nel 1991 e fino a tre euro per quelle coniate nel 1995.