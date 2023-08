Come risparmiare per seguire tutte le partite di serie A su DAZN

La Serie A, così come gli altri principali campionati europei corrispondono ad un importante business per nazioni così legate al calcio come l’Italia, e non è un caso che i diritti televisivi improntati su varie stagioni risultino essere sempre qualcosa di ambito, anche se il massimo campionato italiano ha progressivamente perso “peso” tra quelli europei. DAZN anche per questa stagione mantiene i diritti eesclusivi su tutte le sfide di Serie A, è possibile risparmiare pur vedendo tutte le partite?

DAZN è una azienda che si occupa di trasmissione di eventi sportivi, nata nel Regno Unito nel 2015 ed arrivata in Italia nel 2018, essendo riuscita ad acquisire i diritti parziali di circa un terzo delle partite della stagione 2018/2019, mentre negli ultimi anni attraverso accordi con la Lega Serie A ha acquisito i diritti in esclusiva di tutte le partite del massimo campionato italiano oltre che di competizioni come l’Europa League, la Serie B, e buona parte della Conference League, contando solo il calcio.

Il nome di DAZN è stato anche legato a diversi disservizi che hanno contraddistinto i primi anni ma anche tempi più recenti, che hanno ovviamente contribuito a sviluppare una forma di vero e proprio astio nei confronti del distributore, e tutto ciò è stato arcuito da prezzi anche naturalmente più elevati, con i costi maggiori da corrispondere da parte della società, non concepiti come “giusti” da buona parte dell’utenza.

DAZN per la stagione 2023/24 ha confermato la presenza di diversificati pacchetti, principalmente sono due (non contando il pacchetto Start che non comprende il calcio), lo Standard ed il Plus, che si differenziano per la possibità di usufruire della visione contemporanea su uno o due dispositivi per volta, considerati quelli sulla medesima linea internet.

DAZN ha i diritti delle Partite della Serie A 2023/24 completi in esclusiva. Come risparmiare?

A cambiare il prezzo, visto che esiste il concetto di “vincolo” continuativo, in sostanza il pacchetto Standard costa 30,99 euro al mese se si sceglie di essere veicolati da un abbonamento dalla durata annuale di 12 mesi, quindi senza avere la possibilità di mettere “in pausa” l’abbonamento, condizione che è possibile però pagando 40,99 al mese. Il pacchetto Plus segue questa dinamica e costa 45,99 per i 12 mesi continuativi e 54,99 con la possibilità di mettere in pausa il tutto.

DAZN però conferisce anche la possibilità di ottenere un ulteriore risparmio se si opta per il pagamento in un’unica soluzione possibile per entrambi i pacchetti: lo Standard può essere ottenuto per 299 euro, quindi virtualmente costando poco meno di 25 euro al mese, ed il Plus a 449 euro, quindi pagando in proiezione 37,42 euro al mese.