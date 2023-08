Oggetti vintage dal grande valore: ecco quali possono farti diventare ricco

Grazie ad internet, il concetto di “anzianità” sui vari oggetti che hanno fatto parte del passato è stata percepita in maniera più radicale, ed anche il concetto di oggetti vintage non è oramai più solo percepibile per definire quelli di epoche sufficientemente remote. Molti oggetti anche non così “vecchi” sono diventati di moda nel presente, ed in alcuni casi il vintage può essere di grande valore, anche analizzando cose che possono far guadagnare cifre importanti.

Un trend molto comune comprende lo stile “nostalgico” degli oggetti tra gli anni 80 e 2000, contesto che ha rappresentato per molti l’infanzia o la prima giovinezza, e che sta venendo riscoperto anche dai giovanissimi. Per cui in contesti come la moda che è ciclica, ma anche in quelli spiccatamente tecnologici, il valore di un oggetto che era considerabile “comune” non troppi anni fa può aumentare in modo anche vertiginoso, portando a veri e propri affari, in quanto sempre più persone sono alla ricerca di oggetti iconici.

Un esempio iconico di giocattolo tecnologico è stato sicuramente il Furby, prodotto dalla fine degli anni 90 contraddistinto da un aspetto simile agli esseri del film Gremlins, in grado di interagire vocalmente, inizialmente in un linguaggio “proprio” e poi anche in vere e proprie lingue. Il primo modello di questo giocatolo in ottimo stato può valere tra i 750 ed i 1100 euro se in eccellente stato, mentre le versioni successive “toccano” i 500 – 600 euro.

Gli anni 90 sono stati anche dominati dalla prima ondata di oggetti collezionistici come le carte, a partire dal successo dei Pokemon, fino a brand come Yu Gi Oh. La prima serie originale corrisponde la collezione Legend of Blue Eyes White Dragon, che se integra e completa può far guadagnare tra i 1300 ed i 1700 euro, poco meno per le versioni successive.

Ancora più significativo è stato un oggetto come il walkman nella vita delle persone, essendo stato il primo oggetto, inizialmente “alimentato” a cassette, e sviluppato da Sony che ha iniziato a commercializzarlo dal 1979. Alcuni modelli piuttosto rari oggi valgono tra i 150 ed i 400 euro come Sony WM EX808HG del 1993.

Tornando sul contesto dei giocattoli, dagli anni 80 fino agli anni 2000 hanno riscosso un grande successo i vari set Polly Pocket, uno in ottimo stato può valere tra i 200 ed i 600 euro, se ovviamente completo di tutti i pezzi originali.