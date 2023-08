Amichevole Juventus Atalanta: orario, probabili formazioni, dove vederla, diretta streaming, pronostico, Highlights

Fra poco piĂą di una settimana il campionato di Serie A 2023/24 sarĂ realtĂ , dopo mesi di preamboli, mercato e tantissima “teoria”, le squadre hanno giĂ iniziato a fare ricorso al concetto di amichevole, ossia gare che hanno una funzione “preparatoria” in fase prestagionale, come quella tra Juventus ed Atalanta, compagini che si affronteranno anche nei mesi a venire in campionato.

Obiettivi diversi ma comunque si tratta di formazioni che avranno come obiettivo principale l’Europa: la Juventus di Allegri è in fase di riammodernamento e semi rifondazione ed anche se il mercato non ha finora regalato sorprese particolari, la compagine bianconera sarĂ comunque da non sottovalutare: dopo l’esclusione dalle Coppe europee, l’importante societĂ calcistica che detiene il record assoluto in termiini di vittorie in Serie A vuole ritornare ad essere protagonista.

Così come l’Atalanta, da anni una delle gestioni piĂą “sane” e fruttuose dal punto di vista dirigenziale oltre che di progetto tecnico, in grado di far fruttare i propri giovani del vivaio ma anche di effettuare investimenti anche ingenti trattandosi di una societĂ moderna.

La sfida quindi costituisce un vero test dalle potenzialitĂ interessanti anche consiiderate le tempistiche, e dalla preparazione delle due squadre che si appresta a corrispondere alle fasi finalii della preprazione prestagionale.

Juventus Atalanta: orario e probabili formazioni

Le due formazioni si affronteranno in un test amichevole, l’ultimo di questa estate 2023, match che si disputerĂ presso lo stadio “Manuzzi” di Cesena sabato 12 agosto 2023, ore 20:30.

Le probabili formazioni allo stato attuale sono le seguenti:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

ATALANTA (3-5-2): Musso; Okoli, Scalvini, Ruggeri; Zappacosta, Éderson, Pasalic, Bakker; Touré, Lookman.

Juventus Atalanta: Dove vederla, diretta streaming

Il match sarĂ visibile interamente per gli abbonati DAZN, piattaforma che mantiene i diritti completi ed esclusivi di tutte le sfide di Serie A, Serie B, Conference League ed Europa League. La visione sarĂ possibile attraverso l’adozione dell’app ufficiale, disponibile per smartphone, tablet ma anche Smart TV e console di gioco.

La partita avrĂ inizio alle 20.30.

Juventus Atalanta, ultima sfida amichevole in vista dell’inizio del campionato

Pronostico

Difficile definire un pronostico per un’amichevole. Però in fase di scommessa, data la condizione fisica simile delle due compagini che saranno difficilmente portate ad eccedere nell’agonismo visto il campionato oramai alle porte, il segno X, ossia il pareggio finale, potrĂ essere la scelta giusta.

Juventus Atalanta: Highlights

Al termine della sfida saranno disponibili gli highlights, ossia le migliori azioni da gol (ma non solo) della sfida in programma allo stadio Dino Manuzzi di Cesena.