BTP alle stelle! Ecco il valore del mese di ottobre 2023

E’ abbastanza evidente che durante i periodi di instabilità ma anche di comune “sfiducia” nei confronti dell’economia, le forme di investimento magari sottovalutate da molti, tornino in auge, magari per “spinte” dirette da parte dello stato che incentiva forme proprietrarie. Un esempio sono i valori dei tassi di interesse come i BTP che sono in rapida risalita, addirittura arrivando alle stelle in questi ultimi giorni, in quanto ottobre ha manifestato un valore medio molto alto.

I BTP, ossia i buoni del tesoro poliennali costituiscono in titoli di stato sotto forma di obbligazioni che hanno la funzione specifica di sviluppare interessi relativi sulle somme investite da parte del risparmiatore, che a cadenza regolare, attraverso cedole a cadenza semestrale, può corrispondere degli interessi in percentuale che però sono sensibilmente diversi, in quanto la richiesta e la condizone di rialzo o riduzione di altre risorse possono condizionare pesantemente il valore in termini di guadagno.

Esistono varie tipologie di BTP disponibili per i risparmiatori italiani, che evidenziano la presenza più o meno radicalizzata di rischio, e sono anche ragionevolmente portati ad avere una scadenza diversa a seconda della tipologia, risorse che possono essere acquistate attraverso le tradizionali aste, messe in atto generalmente ogni 6 mesi, quindi due volte all’anno, oppure attraverso il mercato secondario, una piattaforma dove è possibile sia vendere titoli già acquistati a prezzi diversi da quelli “originali” ma anche vendere le proprie obbligazioni.

I BTP sono risorse molto in voga tra gli italiani in questi giorni, forti di diversi vantaggi ed una appetibilità comune. I titoli di stato poliennali, che sviluppano un rendimento progressivo fino alla scadenza, hanno raggiunto un valore molto elevato che mancava da oltre 10 anni

Con le risorse che sono in profondo calo dal punto di vista del valore, gli italiani stanno riprendendo fiducia nei BTP, e ciò ha portato ad un interesse nel mercato ad aumentare i prezzi: oggi i BTP emessi corrispondono a circa 13 miliardi di valore in titoli di stato, solo considerando i Buoni del tesoro poliennali , un contesto che si contrappone ad una tendenza al risparmio in diminuizione, seppur sensibile.

Ad oggi sono quasi 3,60 miliardi di valore dei titoli BTP sottoscritti in questa fase iniziale del mese di ottobre, con in particolare quello a scadenza quinquennale che risulta essere tra i più gettonati in ambito di acquisto.

All’inizio del mese di ottobre 2023 il valore ha più volte raggiunto rendimenti pari al 5 % ed è attualmente relativamente stabile tra il 4,90 % ed il 4,95 % con concrete possibilità di andare anche “oltre” il 5 %, un valore che in termini medi, è stato raggiunto l’ultima volta nel 2012.