Sai quanto vale un Rolex Daytona usato? Incredibile, ecco la risposta

La complessità degli orologi Rolex è assolutamente in grado di rappresentare una vera e propria forma di agente che aumenta la capacità collezionistica che incide molto sui singoli esemplari, anche per via dello status sociale legato a questi orologi. Tra i modelli più famosi spicca il noto Rolex Daytona, che viene prodotto da oltre mezzo secolo e risulta essere anche tra i più riconoscibili in senso assoluto, ma quanto può valere un Rolex Daytrona usato?

Il Daytona deriva da un’altra serie di orologi prodotti dal celebre brand elvetico, il Rolex Oyster, solo dagli anni 60 il brand ha prodotto la primissima serie dei Daytona, così chiamati proprio per la funzione sportiva, in quanto in California da numerosi decenni viene perpetuata una competizone automobilistica nella località omonima di Daytona. Rolex aveva già sviluppato altri cronografi prima del tempo, ma solo con questo modello, derivato da quelli che Rolex sviluppava proprio per omaggiare i vincitori della gara in questione, anni dopo il brand è diventato main sponsor e dagli anni 90 è uno dei principali finanziatori dell’evento.

Il Rolex Daytona, grazie ad una importante campagna di marketing ma anche in film e serie di successo, è divenuto probabilmente il modello di Rolex più famoso in senso assoluto, nonchè l’orologio di lusso sportivo maggiormente ambito dai collezionisti, per questi motivi, grazie quindi ad un profondo impatto culturale, il Daytona anche da usato può realmente valere molto, come del resto ogni orologio del marchio svizzero che è considerabile da investimento.

Un Rolex Daytona “normale”, ha costi di vendita da usato che partono da almeno 14 mila euro, ad esempio i modelli prodotti dal 1988 in poi, ma i modelli originali prodotti in quantità limitate, riconoscibli per le referenze a 4 cifre (come il mod. 6239) possono ampiamnte superare i 65 mila euro, quindi costituendo un vero e proprio “tesoro”. I modelli sviluppati dagli anni 2000 fino a pochi anni fa hanno un costo di listino che “parte” da 12 mila euro, esistono poi versioni speciali come il Daytona Paul Newman” ossia una copia del modello indossato dall’iconico attore statunitense in uno dei suoi film, che vale non meno di 250 mila euro (l’esemplare originale è stato venduto all’asta, quello dell’attore, per vari milioni di dollari anni fa).

Maggiormente un Rolex è diffuso e conosciuto, e più alto sarà il valore di vendita, spesso da usati questi orologi hanno un valore addirittura più alto rispetto a nuovi.