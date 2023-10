Aumenti benzina e diesel: ecco il trucco legale per avere qualche litro gratis

Il costo di benzina e diesel ha più volte “preso il sopravvento” oltre le principali tipologie di limitazione, ed è stato anche condizionato da vari eventi di ogni tipo che continuano a condizionare il contesto delle risorse come i combustibili fossili. I vari aumenti di benzina e diesel hanno portato nel corso del tempo ad “ingegnarsi” per molti cittadini, che in alcuni casi anche sfruttando la fisica hanno trovato alcuni piccoli metodi, completamente legali, per ottenere qualche litro in più.

Le regolamentazioni relative al costo dei carburanti sono spesso un po’ nebulose, anche perchè si tratta di beni fortemente raffinati che fanno riferimento a tantissimi “step” che dal prodotto grezzo, terminano in quello che naturalmente immettiamo nel nostro veicolo, che si tratti di un miscela di gasolio oppure benzina, che corrispondono anche, non a caso ai beni che hanno avuto più “sbalzi” di prezzo negli ultimi mesi, anche durante il periodo estivo che solo ora stanno gradualmente ritornando su livelli minori pur elevati, che corrispondono a costi mediamente più alti calcolando periodi di tempo lunghi perchè per lo stesso importo, naturalmente, con gli aumenti andiamo ad immettere minor quantità di carburante.

Il costo di benzina e diesel è così decisivo da aver portato in pochi anni l’adozione obbligata di politiche di prezzi calmierati, ad esempio nel post invasione russa dell’Ucraina, adottando un metodo già esistente che ha formalmente ridotto il costo applicando degli sconti sui vari costi relativi alla raffinazione dei beni.

Benzina e diesel sono però non elementi, seppur raffinati, completamente inerti: a seconda dello stato in cui si trovano manifestano una struttura ed una densità diversa anche rispetto all’acqua che invece presenta la stessa densità, in particolare il gasolio risulta essere sensibilmente più denso rispetto al composto della benzina. Da tempo circola anche sul web il “mito” che però trova una forma di spiegazione scientifica effettiva che vede una viscosità diversa e meno densa se si immette benzina e gasolio in orari particolarmente rigidi relativi alla condizione ambientale.

Il costo di benzina e gasolio “tiene botta” da molti anni ed è naturale “rivolgersi” alle stazioni di rifornimento dove i prezzi sono minori. Esiste un trucco per pagare di meno?

Questo è effettivamente vero, per questo motivo un chilogrammo di benzina e gasolio non ha per forza lo stesso di quantità se applicato ai litri, perchè la densità cambia. Molti preferiscono immettere e fare rifornimento (soprattutto quando si tratta di fare il pieno) durante la notte o nelle prime ore del mattino quando le temperature sono più rigide, ed è effettivamente risulta vero al 100 % che seppur con differenze apparentemente risibili, in queste condzioni i carburanti risultano essere sensibilmente in quantità maggiori se immessi in condizioni di rigidità.

Uno studio ha effettivamente dimostrato che prendendo ad esempio i costi attuali di benzina e gasolio, effettuare il rifornimento durante il periodo notturno con le temperature più basse nella medesima stagione, può portare ad un costo di alcuni centesimi in meno a parità di un rifornimento medio di 30 euro. Orientando questo calcolo su un anno, è possibile fare una stima che porta a circa 120 euro risparmiati per l’utente medio, che sicuramente può addirittura raddoppiare se ad esempio si fa costantemente rifornimento di mezzi più energivori.