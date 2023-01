Angelina Jolie è diventata irriconoscibile dopo tutti questi anni

Angelina Jolie non è solo una bellezza in più nel mondo che non merita di essere sul pianeta. È l’unica figlia di Jon Voight e Marguerite Bertrand, quindi il suo destino di attrice è già segnato.

Ecco tutti i progressi compiuti da Angelina Jolie per diventare un nome e una definizione di Hollywood.

1. Angelina Jolie era un’adolescente molto carina, con lunghi capelli scuri e un aspetto che non mostrava la sua vera età. La piccola adolescente non sapeva che nei dieci anni successivi sarebbe diventata una vera bellezza.

2. Eccola alla prima di Playing God nel 1997, prima che diventasse famosa come oggi. La sua brillante carriera di attrice doveva ancora nascere, ma quel taglio di capelli corto era travolgente, il suo viso da top model era fantastico.

3. Poi è arrivato il film Gia, che ha cambiato molto per Angie. Anche quando è arrivata sul tappeto rosso della prima, ha avuto un approccio diverso, il look bianco ha annunciato l’abbandono del nero, una ragazza che sarebbe stata conosciuta per i decenni a venire.

4. Ha puntato su qualcosa di più modellato e sexy quando ha vinto il Crystal Globe per Supermodel Gia, indossando un elegante abito lungo e scintillante e con un trucco leggero.

5. Ricordate quando Angie è diventata bionda per un minuto? Non ho mai visto nessuno abbinare i suoi capelli biondi e bruni, e questo conferma la bellezza di Angelina. Ha l’aria di Marilyn Monroe, specialmente con le labbra e la collana di diamanti.

6. Quando la Jolie ha sposato l’attore Billy Bob Thomton, si è distaccata dallo sfarzo di Hollywood, sperimentando invece un trucco più nero, capelli neri e un aspetto da rocker.

Guarda la trasformazione della bellezza di Angelina Jolie nel corso degli anni

7. Ecco un altro esempio del suo aspetto alterato, indossato alla prima del film Tomb Raider del 2001. A differenza dei soliti vestiti alla moda, questa malvagia indossava pantaloni di pelle con una cintura abbinata e una camicetta nera casuale che rivelava il suo aspetto. Dopotutto, Lara Croft è stata un’ispirazione per molte donne ad essere più avventurose e senza paura.

8. Il fatto che abbia scelto di sperimentare look maschili non significa che Angelina abbia completamente abbandonato il suo lato femminile. Ciò è evidente nell’abito di perle abbinato che ha indossato in diverse occasioni. Non era forse invidia per il suo aspetto?

9. Nel 2003 Angelina è cresciuta. Anche il trucco e i capelli la facevano sembrare più vecchia, ma non in modo negativo, bensì sofisticato. Il dolcevita nero e semitrasparente è stato indossato con pantaloni eleganti e uno scialle, oltre a quegli orecchini pendenti. Questo è stato l’inizio del suo viaggio non umanitario.

10. Il 2005 è stato l’anno in cui i Brangelina sono diventati un modello di comportamento. Con il suo nuovo ruolo e le sue numerose relazioni, ha unito la sua femminilità a quei tratti spigolosi, dando vita a cose favolose come l’abito a V e i capelli acconciati.

11. Ma quando ha approfondito la relazione con Brad, ha iniziato a vestirsi in modo molto più normale. Era sul punto di sposare la star di Hollywood e non la morale malsana di Billy Bob. Qui possiamo vedere che indossa un abito grigio ed è elegante.

12. Oltre ai suoi modi glamour, Angie ha un’estetica che ci piace molto. Era ispirato alla dea, con linee e lineamenti greci e cascate che le scendevano dalle spalle. È bellissima nel suo abito verde da dea mentre è incinta del suo primo figlio biologico.

13. Il 2012 è stato un anno piuttosto impegnativo per Angelina, che non è apparsa molto sulla gru, ma ha ottenuto ruoli da regista. Ha indossato i Golden Gloves per dimostrare che è ancora forte, anche tra le giovani star di Hollywood. Con un rossetto rosso, indossava un perfetto abito di seta, che normalmente mostra piccoli difetti, ma per la Jolie non ce n’erano.

14. Questo abbinamento di colori era il preferito di Jolie: il nero. Sebbene l’abito non sia matronale, è un po’ più stretto in vita rispetto agli altri look in cui l’abbiamo visto, ma i ricami lo compensano. Ha optato per un trucco minimale e un sottile cat eye che adoriamo.

15. Anche in questo caso, il punto vita di Angelie non è al centro dell’attenzione, ma il suo iconico labbro rosso e i capelli sciolti senza sforzo sono diventati la sua firma. Questa volta indossa un vestito grigio chiaro in stile vestaglia, cinto in vita per un effetto leggermente svolazzante. Era sicuramente una dea!

16. Ecco la Jolie in uno dei suoi inconfondibili look alla Morticia Adams, con capelli neri e tutto il resto, a ricordarci il suo stile che è sempre stato coerente e non si è lasciato alle spalle nessun capitolo chic del suo passato. Questo look nero è caratterizzato da uno strascico e da una sovrapposizione trasparenti, foderati con piume di struzzo nere. I capelli sono raccolti e leggermente avvolti intorno al viso.

17. Il sorriso e l’energia positiva di Jolie sono contagiosi, come si può vedere dal suo sorriso genuino. Da quando è diventata mamma di 4 bambini, ha optato per un look da dea sana, mettendo in mostra la sua splendida figura senza esagerare con i dettagli o con le scollature.