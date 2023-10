Affrettati, nuove assunzioni da Poste Italiane: ecco le figure ricercate

Il contesto postale nazionale da molti anni ha ampliato di molto la propria forma di applicazione effettiva, che ha portato una graduale diffusione di figure professionali, anche di tipo finanziario, che un tempo erano appannaggio esclusivamente di altri contesti come quello bancario. Poste Italiane da circa due decenni è considerabile una vera società per azioni molto attiva anche nell’ambito delle nuove assunzioni.

Sono diverse infatti le figure che sono richieste dai vari ambiti degli uffici postali, legate alla corrispondenza ed alla gestione dei pacchi, ma anche di tipo finanziario, e nel campo della consulenza economica. Nel corso del prossimo biennio, ma già da adesso, Poste Italiane ha già diramato diverse richieste di assunzioni che sono sensibilmente diverse a seconda dei vari contesti regionali. In alcuni casi le regioni hanno già effettuato le consuete comunicazioni che fanno riferimento a posizioni più o meno specifiche, evidenziando anche i requisiti, più o meno stringenti.

Regioni come quelle del Friuli Venezia Giulia e Trentino sono alla ricerca di figure come i postini, in vista dell’immediato ma anche per le assunzioni da effettuare nel corso del 2024, tra i principali requisiti ci sono diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100, o di un diploma di laurea con votazione minima 102/110, e non altre priorità dal punto di vista scientifico. La medesima tipologia di requisiti è generalmente richiesta per altre figure legate alla corrispondenza ed alla consegna anche in altre regioni come il Lazio, ma anche in realtà come Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

Poste Italiane hanno ufficialmente aperto i vari “bandi” di assunzione in vista del prossimo biennio, anche se non tutte le posizioni sono presenti sull’intero territorio nazionale in modo analogo. E’ possibile presentare la propria candidatura ma anche più concretamente parlando, osservare quali sono le posizioni maggiormente richieste

Tra gli altri requisiti è generalmente richiesta la patente di guida in corso di validità oltre per quanto riguarda realtà come Bolzano, è anche importante essere in possesso del patentino del bilinguismo, visto che la zona prevede naturalmente di interfacciarsi con una situazione linguistica di tedesco ed italiano.

Previste anche le candidature aperte per posizioni come Junior Developer in ambito IT ossia nel contesto della programmazione (per la provincia di Roma) oltre al Tirocinio professionale forense ex art. 41 legge n. 247/2012 esclusivamente nelle città di Roma, Napoli e Cagliari.

Posizioni aperte anche per gli Addetti allo smistamento nelle città di  Ancona, Bologna, Firenze, Pisa, Napoli, Bari, Lamezia Terme, Padova, Verona, Venezia, Genova, Novara, Brescia, Milano Borromeo, Milano Roserio, Roma Via Affile, Fiumicino, Cagliari, comprensibilmente si tratta di un lavoro nella logistica postale.

In Piemonte sono aperte invece le selezioni per lavori come Consulenti finanziari mobili, attraverso un contratto di tipo indeterminato, nelle città di Cuneo, Torino, Trento, Varese e Pavia.

Contratto indeterminato anche per le sedi di Bolzano, essendo presenti delle opportunità per laureati in ambito commerciale.

Tutte le posizioni aperte da parte di Poste Italiane sono evidenziate attraverso il sito ufficiale delle Poste Italiane disposto alla candidatura, che può anche essere inviata in modo spontaneo attraverso questo link.