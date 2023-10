Moneta celebrativa in argento per Italo Calvino: incredibile, ecco il suo valore

L’Italia è una nazione dalla storia difficilmente paragonabile alla maggior parte delle altre realtà del continente, per diffusione e diversità, in modo specifico facendo riferimento a figure estremamente polivalenti, dal Rinascimento in poi, e sicuramente Italo Calvino per influenza e poliedricità risulta essere uno dei principali autori del Novecento al punto che di recente la Zecca italiana ha concepito una moneta celebrativa in argento dedicata proprio al drammaturgo.

Italo Calvino è stato un importante scrittore, paroliere ma anche figura di stampo politico, che sarà sicuramente influenzata dai numerosi avvenimenti che sono poi “capitati” durante il Novecento (come la seconda guerra mondiale), lo porterà ad avere una enorme influenza anche nel modo di raccontare questioni e fatti, facendo enorme uso di uno stile molto particolare, oltre che di un raffinato e costante uso dell’ironia, fattore non comune per molte figure di stampo analogo, portando quindi ad una nuova tipologia di struttura e narrazione, che diffusa in centinaia di racconti, ha sicuramente influito in buona parte del 20° secolo, con il nome del drammaturgo ancora oggi preso come riferimento assoluto.

Italo Calvino è morto nel 1985 a poco più di sessant’anni a causa di un’emorragia celebrale come conseguenza di un ictus subito pochi giorni prima, lasciando una enorme influenza in campo letterario: nato nel 1923, proprio in occasione del 100° anniversario della sua nascita il Poligrafico e Zecca di Stato ha deciso di sviluppare una emissione d’argento commemorativa dedicata proprio alla figura del noto paroliere, nato a Cuba da genitori italiani.

La moneta in questione, realizzata in lega d’argento è contraddistinta su uno dei due lati da una scena del del popolare romanzo “Il barone rampante” sviluppata da Calvino nel 1957 dove sono riconoscibili i due personaggi di Cosimo e Violante in primo piano su un profilo della costa ligure. L’altro lato è invece più semplicemente realizzato con l’effige a mezzobusto di Italo Calvino in mezzo profilo con le due annate 1923 – 2023 a ricordare il centenario della nascita.

La moneta da 5 euro dedicata al Centenario dalla nascita di Italo Calvino, uno dei più influenti e prolifici autori e drammaturghi europei del secondo Novecento. L’emissione fa parte di una limitata collezione di monete concepite dalla Zecca italiana per ricordare ed omaggiare figure estremamente riconoscibili e popolari

Presenti anche i simboli della Repubblica Italiana, la moneta ha un valore nominale di 5 euro, realizzata in lega d’argento Ag 925‰, risulta essere stata concepita in soli 9000 mila esemplari, da pochi giorni disponibili attraverso il portale ufficiale dell’Istituto e Poligrafico della Zecca anche per gli acquisti online.

Il valore collezionistico attuale è defnito da un costo di 60 euro più spedizione, ed è molto probabile che come altre monete realizzate dall’Istituto in questione, data anche la ridotta quantità di esemplari realizzati, lo sviluppo di altre emissione concepite di recente per omaggiare eventi o anche personaggi differenti (come l’emissione in oro ed argento della nota 5 lire Delfino, realizzata di recente), il valore possa effettivamente aumentare di diverse decine di euro o anche di più in pochi anni, considerando anche la popolarità del drammaturgo italiano, che ha avuto anche un importante ruolo politico durante anni piuttosto tumultuosi della nazione italiana.