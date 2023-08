Temptation Island: Alessia e Davide stanno ancora insieme o si sono lasciati?

Temptation Island è un reality di grande successo ed un must dell’estate di Canale Cinque. Le coppie che quest’anno hanno deciso di affrontare un incognito viaggio nei sentimenti sono state se. A Temptation Island 2023 per la prima volta nessuna coppia è arrivata fino alla fine. Tutte le coppie hanno chiesto falò di confronto anticipati e non sono arrivati ai 21 giorni.

Tra le coppie protagoniste di questa edizione abbiamo Alessia e Davide. I due hanno alle spalle una storia molto complicata, ma alla fine hanno scelto di uscire insieme. Vediamo qui i dettagli sulla lori a storia d’amore.

Alessia e Davide cosa è successo?

La coppia formata da Alessia e Davide ha attraversato momenti molto difficili per via di un tradimento. La fidanzata Alessia ha tradito per ben due anni il fidanzato. Lei aveva una relazione parallela con uomo molto più grande di lei. Davide aveva scoperto da subito la relazione parallela della sua fidanzata, ma ha fatto finta di niente e per due anni ha tenuto tutto dentro.

Dopo questo periodo c’è stata la partecipazione a Temptation Island e dopo un confronto Alessia e Davide hanno deciso di continuare ad essere una coppia e sono dunque usciti insieme dal percorso nel villaggio.

Dopo un mese cosa è successo tra Davide ed Alessia?

Questa sera, lunedì 31 luglio, i due si sono presentati insieme alla parte finale della puntata. Le cose tra loro però non vanno benissimo. Davide ha chiesto una pausa alla fidanzata che ha accettato ed è tornata a vivere a casa dei genitori.

La coppia sta attraversando un momento difficile, non si sono lasciati, ma hanno deciso di prendersi un periodo per loro, soprattutto lui per capire meglio e soprattutto per cercare di andare avanti e ricominciare a fidarsi della sua fidanzta. Vedremo poi quale sarà il loro futuri, se insieme o seprati.