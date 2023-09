Perché il dollaro sale? Ecco l’incredibile risposta dell’esperto

I termini finanziari spesso rientrano anche a far parte del mondo di tutti i giorni, come “la lira s’impenna”, facendo riferimenti non recentissimi, anche se spesso è il dollaro oppure la capacità di acquisto che è indiscussa di questa valuta ad essere spesso quella che fa più parlare di se in tutti i casi. Il dollaro infatti “sale” o “scende” come tutte le valute monetarie per motivazioni specifiche. Ma perchè il dollaro in questo periodo “sale”.

In economia uno dei primi dettami importanti riferiti alla capacità di studio degli elementi è relativa alla capacità del denaro di sviluppare delle variazioni, definite dall’andamento del mercato. Come intuibile infatti anche da chi è poco ferrato sull’argomento, tutte le valute monetarie non costituiscono valori “fissi” ma come il “costo” di ogni risorsa, sono costituite da tantissime dinamiche che possono portare il potere d’acquisto di una valuta ad essere più o meno rilevante, per questo motivo spesso il dollaro viene utilizzato nella misurazione in comparazione ad altre valute omologhe come l’euro, definizione che viene conosciuta come tasso di cambio, che è sostanzialmente una forma di paragone ideale tra due valute, ossia con il quale si può effettivamente capire al volo quanto una moneta è “forte” nei confronti dell’altra, in termini di potere d’acquisto.

Il dollaro è stato contraddistinto da una flessione più che discreta negli scorsi mesi, dato che la nazione degli Stati Uniti ha un’economia piuttosto centralizzata ed in questo periodo deve fare i conti con diversi problemi di inflazione, come non accadeva da diversi anni. Ciò ha reso la valuta estremamente vulnerabile dal punto di vista della “tenuta” dei prezzi e di contro gli investimenti si sono fatti sostanzialmente meno convenienti, se effettuati con la valuta statunitense. Ma perchè in questo periodo non brillantissimo il dollaro sale?

Il dollaro è ancora oggi la principale per diffusione ed influenza, valuta monetaria utilizzata anche per gli scambi commerciali egli investimenti in tutto il mondo. Cosa porta il dollaro a salire nonostante una condizione interna ed internazionale non brillantissima?

Prima di tutto, il dollaro resta la valuta più “forte” in quanto potere economico ed applicazione, e sostanzialmente ogni tipo di Borsa è considerabile “fondata” sul valore del dollaro, che è anche la principale moneta per gli investimenti. In questo momento anche gli Stati Uniti stanno affrontando la problematica del rialzo dei tassi come in Italia, parte della motivazione è legato alla centralità della valuta e dal fatto che il dollaro in molti casi goda di un potere anche concettuale; questo significa sostanzialmente che non sempre viene utilizzato come tale, ossia come risorsa per acquistare ma anche che fattore resistentivo da parte degli investitori medio – piccoli. Va anche ribadito che altre valute non è che se la passino molto meglio, con l’euro che nonostante le rigide regolamentazioni sull’inflazione, risulti essere comunque alle prese con una serie di dinamiche complesse che hanno portato questo valore verso l’alto.

Attualmente gli Stati Uniti sono molto impegnati a sviluppare una serie di politiche che hanno comunque riportato credibilità nei confronti dell’economia a stelle e strisce che è poi la principale condizione economica che viene utilizzata per tutte le valute in ambito economico, il “rendersi attraente”.