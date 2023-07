Oroscopo domani 1 agosto Paolo Fox e Branko: Branko, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Nuovo mese, nuove sfide ma anche altrettante possibili situazioni problematiche. In occasione del giorno 1 agostto 2023 Paolo Fox e Branko hanno già sviluppato una sequela di previsioni zodiacali.

Paolo Fox

Ariete – Produttività in aumento per Ariete, anche se questa andrà di pari passo con l’umore.

Toro – Toro non dovrà aspettarsi molto da questa giornata, le cose migliori arriveranno con la serata.

Gemelli – Molto più elastico rispetto al recente passato, l’umore del Gemelli, è una buona situazione per nuove amicizie.

Cancro – Lucidità in aumento per Cancro, abbastanza da poter intavolare nuovi progetti da iniziare prima possibile.

Leone – La condizione mentale sarà confusa, e questo potrebbe portare Leone a faticare nello stare dietro alle proprie bugie. Meglio evitarle!

Vergine – Un po’ di noia in vista, essendo il mese iniziato da poco è da mettere in conto. Basterà non “buttarsi giù” troppo facilmente.

Bilancia – Equilibrato come spesso accade, Bilancia sarà addirittura “troppo” diplomatico: a volte bisogna schierarsi senza se e senza ma.

Scorpione – Motivazioni in aumento, queste arriveranno quasi improvvisamente a causa dell’influenza di una persona in particolare.

Sagittario – L’ozio sarà una buona idea per una parte della giornata visto la situazione nervosa. Non tutta la giornata però!

Capricorno – Capricorno potrebbe voler cambiare idea per qualche motivo a qualcuno di importante. Ma farlo in modo diretto avrà effetti contrari.

Acquario – Ottimo il periodo degli investimenti, anche solo perchè la condizione e la lucidità altrui sarà ai minimi storici. E’ il momento dell’Acquario.

Pesci – Condizione positiva ma molto “leggera” e poco responsabile quella del Pesci, quasi frivola. Non la migliore in vista dell’intensa mole di lavoro in arrivo.

Branko e Paolo Fox: le previsioni per il 1 agosto 2023

Branko

Ariete – Chi la pensa diversamente da Ariete potrebbe soffrire di un po’ troppo la sua competitività. Meglio ascoltare prima di giudicare.

Toro – Ottima la capacità decisionale del Toro che potrà tornare ad essere un ottimo “consigliere” per amici e conoscenti.

Gemelli – Stress da superlavoro in arrivo, anche se la settimana è appena iniziata. Tirare il fiato sarà essenziale.

Cancro – Una buona condizione mentale sarà offuscata da un po’ di problemi che ritorneranno a galla. Niente di preoccupante se questi potranno essere interfacciatti uno alla volta.

Leone – Leone in questi giorni sarà troppo “diretto” al punto. Anche se può pensarlo, non è qualcosa di “interessante” ma solo fastidioso.

Vergine – Vergine è un segno “diplomatico” ma che sa farsi valere con i fatti. Però in questa fase non sarà pronto ad ammettere le proprie defezioni, condizione che causerà alcuni dissidi.

Bilancia – Entusiasmo in amore, ma che sarà unilaterale, anzi Bilancia potrebbe dover svolgere il ruolo di “pacificatore”.

Scorpione – La buona condizione mentale non dovrà far dimenticare alcuni comportamenti non propriamente gentili da parte del segno. E’ forse il caso di fare “marcia indietro”.

Sagittario – Confusione in vista per Sagittario, per fortuna c’è qualcuno maggiormente lucido mentalmente che potrà ben consigliare.

Capricorno – Le mansioni lavorative non saranno proibitive ma abbastanza “piatte” e quindi inevitabilmente lunghe e tediose. Con il lavoro di squadra sarà tutto semplicissimo.

Acquario – Un po’ meno apatico Acquario in questa prima giornata di agosto. Ma non si può definire “attivo” come segno.

Pesci – Non sottovalutare le avvisaglie in amore sarà fondamentale per anticiparle. Nascondere la “polvere sotto il tappeto” non servirà.