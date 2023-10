Nuovo prezzo per il canone RAI 2024: ecco a quanto ammonterà

Pochi elementi sono così identitari e provocano una forma di “fastidio” così radicato come il Canone RAI che a partire dal prezzo ma anche nella sua applicazione ed esistenza, riesce a non soddisfare quasi ogni forma di cittadino. Anche per il 2024 il Canone Rai sarà mantenuto nella sua forma, anche se diversi elementi portano a pensare che questa forma di imposta, effettuata dallo Stato Italiano. Il nuovo prezzo “eventuale” del Canone RAI 2024 rispecchierà le nuove politiche, ma a quanto ammonterà?

Anche se viene chiamato dallo Stato stesso “Canone”, la tariffazione corrispondente alla tassa televisiva in Italia è una imposta, che è quindi obbligatoria per qualsiasi nucleo familiare che è disposto di un TV. Non sono applicati termini legati all’utilizzo di questo apparecchio, sostanzialmente il solo possesso giustifica l’ammontare dell’imposta che nel corso del tempo ha cambiato struttura più volte, senza entrare mai nell’accettazione culturale di ampio respiro nel nostro paese, questo significa che la stragrande maggioranza della popolazione non paga il Canone Rai a cuor leggero anche se non corrisponde ad un importo proibitivo. E’ una questione di concetto, anche se l’attuale formulazione, attiva dal 2016, si è rivelata efficace.

Questa sostanzialmente prevede una forma di pagamento rateizzato del Canone Rai, molto diverso dall’unico pagamento concepito per intere decadi: il Governo Renzi, proprio nel 2016 decise per questa mossa all’epoca decisamente impopolare, che ha di fatto aumentato il concetto di “obbligatorietà” mai totalmente assorbito in relazione alla tassa televisiva, che comprende una riduzione sull’importo (da 113 euro a 90) opportunamente legati alla fatturazione dell’energia elettrica dal mese di gennaio fino ad ottobre del’anno solare. Questa struttura sarà probabilmente mantenuta anche dal governo attuale, che anche durante gli scorsi mesi ha più volte evidenziato la volontà di modificare questa formulazione, pur mantenendo la struttura rateizzata.

Il Canone Rai per il 2024 sarà mantenuto anche se diversi rumors portano a pensare che la formulazione tradizionale potrebbe effettivamente cambiare struttura effettiva. Si tratta di un’imposta necessaria quanto poco gradita, che in futuro potrebbe comunque essere mantenuta ma “costare” di meno per i cittadini italiani

Il Canone Rai serve allo stato per finanziare il servizio pubblico quindi è praticamente impossibile una sua abrogazione/eliminazione, però sono al vaglio varie ipotesi per rendere meno “invadente” questo pagamento. Nel 2024 la tassa televisiva probabilmente non subirà variazioni, e sarà mantenuta la formulazione da 90 euro annui, anche se le cose potranno anche cambiare nelle prossime settimane, con ipotesi di spostare la tariffazione alle utenze di telefonia mobile, riducendo così l’importo mensile ed annuo.

Numericamente parlando infatti le utenze di telefonia mobile sono più diffuse quindi sarebbe possibile in futuro pagare cifre sensibili in futuro, che si potrebbero aggirare tra i 60 ed i 70 euro annui, corrispondendo a importi mensili inferiori ai 7-8 euro.

Si tratta però solo di ipotesi, allo stato di cose attuale la formulazione non cambierà quasi certamente, salvo modifiche che potrebbero comunque essere portate avanti nelle ultime mensilità del 2023.