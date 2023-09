Nuova moneta da una sterlina: se ne possiedi una come questa sei ricco [FOTO]

Poche valute hanno un valore storico, longevo e strutturalmente legato all’impatto culturale relativo alla propria tipologia di appartenenza come la sterlina, che esiste come valuta da diversi secoli e che ancora oggi è la forma di denaro utilizzato dai paesi del Regno Unito. La tradizione britannica conferisce la possibilità di ottenere delle monetee da investimento da una sterlina, come la nuova emissione che presenta una raffigurazione di moneta di carattere unico, in senso assoluto.

Com’è noto, poche forme di monarchia al mondo sono emblematiche e famose come la Corona Britannica, che ha avuto un impatto assoluto negli ultimi secoli, non solo in Europa ma anche nel resto del globo terracqueo in quanto quello che è stato riconosciuto come Impero Britannico ha portato per vastità ed influnza la più grande tipologia di impulso culturale che ha utilizzato anche la propria valuta per diffondersi: il Regno Unito ha avuto possedimenti in praticamente ogni continente del mondo, al punto che un celebre detto antico recitava “sull’Impero della Corona non cala mai il sole”. La sterlina è stata concettualmente sviluppata come unica valuta attiva sul territorio fin dalla fine dele XV secolo, attreverso varie emissioni monetarie, per quella che oggi viene considerata una delle prime valute effettive di stampo moderno al mondo, e la singola moneta in particolare quella d’oro ha permesso la creazione di uno standard anche collezionistico che continua ancora oggi, attivo anche in ambito collezionistico, specialmente con le monete “sovrane”, ossia quelle concepite per avere un ruolo di tipo commemorativo ma anche per sviluppare una vera e propria forma di oggetto da investimento, anche se la sterlina, specialmente in questo formato riconosciuto come “sovrana” (dalla peculiare forma di ritratto del sovrano di turno presente su uno dei lati di ogni emissione), ha cambiato più volte aspetto, valore e anche diffusione.

La prima forma di sterlina “sovrana” risale al 1489, e corrispondeva a piccole monete dal ricchissimo contenuto d’oro, pari a 23 carati (quindi oltre il 96 % del peso totale), percentuale poi ridotta fino all’equivalente di 22 carati, oggi standard ancora utilizzato e definito crown gold (utilizzato anche in altre nazioni del mondo, come gli Stati Uniti), nel corso dei secoli la produzione delle Sovrane è stata interrotta per diversi lassi di tempo ma reintrodotta con l’Ottocento e nuovamente con la seconda metà del 20° secolo, dopo il periodo bellico. L’influenza del Regno Unito in tempi moderni è stata possibile anche grazie al ruolo di Elisabetta II, la più longeva sovrana della lunga storia britannica nonchè una delle più longeve della storia in assoluto con oltre 70 anni di regno, che è ovviamente terminato con la scomparsa della regina, che ha portato all’incoronazione del figlio Carlo, divenuto Carlo III sul trono britannico. Evento che è stato molto “sentito” oltremanica, ed anche le monete sono state contraddistinte da questo fattore specifico, con l’effige del nuovo sovrano che non ha tardato ad essere emessa sui francobolli ma anche sulle sovrane d’oro.

La nuova moneta sovrana da una Sterlina, con il volto di Carlo III

Una delle prime monete con il nuovo sovrano Carlo III è stata resa disponibile dalla zecca reale, ossia la Royal Mint per gli appassionati, ad un costo medio, convertito in euro, di circa 1000 euro, nella versione “proof” ossia con un fondo specchio, che viene venduta con un esclusivo cofanetto. Come ogni sovrana britannica l’effige del sovrano risulta essere disposto di profilo, ma esistono già varie versioni delle monete con Carlo III, attualmente quella con il capo coronato è quella in prospettiva più interessante in quanto potrà valere in futuro anche cifre molto più alte, trattandosi di monete da investimento ma che mantengono un forte potere simbolico.