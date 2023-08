Milan su Mehdi Taremi, chi è? Età, carriera, ruolo statistiche, caratteristiche, video skills

Il calciomercato del Milan 2023 è stato sicuramente il più ricco in entrata ma anche in uscita, con la rosa dei rossoneri che in questa sessione estiva è stata pesantemente influenzata da event poco graditi dalla tifoseria come la cessione di Sandro Tonali in Inghilterra, che però ha permesso alla società meneghina di investire pesantemente sul mercato. Il nome di Mehdi Taremi, profilo che nelle ultime ore ha preso quota, non è nuovissimo agli osservatori italiani. Ma di che tipo di giocatore si tratta?

Centravanti dalla struttura classica del “puntero”, è di nazionalità iraniana essendo nato a Bushehr, cittadina sulla costa dell’Iran il 18 luglio 1992 (ha compiuto da poco 31 anni), il nome di Taremi è finito sul taccuino di numerosi club europei da tempo, colpiti oltre che dall’ottima tipologia di “fiuto del gol” palesata in particolare nelle stagioni recenti proprio con la maglia del porto ma anche dal tipo di centravanti che è considerabile “moderno”. E’ dotato di un’ottima agilità in relazione alla stazza, e in non rari casi è in grado di segnare anche se marcato essendo dotato di una buona fase atletica e tecnica, non a caso molti gol famosi segnati dal centravanti risultano essere siglati in acrobazia.

Ha iniziato la propria carriera nel club della propria città, entrando nelle giovanili del Bargh Bushehr e dal 2006 in quelle del Iranjavan, pur non debuttando in prima squadra. L’esordio tra i professionisti è datato 2010 quando si trasferisce nel club, sempre in Iran, del Shahin dove sigla anche il primo gol tra i professionisti in 8 partite, prima di tornare a giocare con l’Iranjavan dove vi resterà fino al 2014, e grazie ad una ottima media gol in relazione ai minuti giocati, riesce a farsi notare dal più quotato club del Persepolis, della capitale Teheran, una esperienza che è durata 4 anni, fino al 2018 e che ha permesso di arricchire il palmares con due campionati vinti, e una Supercoppa. Si è poi trasferito in Qatar, esperienza con il club Al-Gharafa durata solo una stagione, per poi prendere la “via dell’Europa”, essendo stato ingaggiato dal Rio Ave nella stagione 2019/20, e con il club si distingue per l’ottima capacità di andare a rete segnando alla fine 18 gol in campionato, capocannoniere a pari merito con Pizzi e Carlos Vinicius.

Taremi con la casacca del Porto, la scorsa stagione

Il Porto, uno dei principali club del Portogallo, lo ha acquistato nel 2020 e da allora è stato uno degli attaccanti più prolifici e continui del campionato, segnando finora ben 80 reti in tutte le competizioni (anche Europee) in 147 presenze totali, con il club locale si è distinto anche per ottime performance in Champions, ed a partire dalla Roma ma anche lo stesso Milan e Inter hanno notato le grandi qualità dell’attaccante iraniano. Il club lo valutava inizialmente non meno di 25 mlioni di euro ma le recenti “bizze” con il proprio club in quanto vorrebbe cambiare aria, hanno portato il Porto a far abbassare le richieste portando ad accettare potenzialmente offerte appena più basse. Il Milan che vuole aggiungere un altro tassello al proprio reparto offensivo, sembra intenzionato ad offrire una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro prima della fine del mercato estivo.