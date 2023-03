Il trequartista più ambito del mondo. Una volta andava in nazionale con un furgone per il pesce, ora può essere trasferito per 50 milioni di euro. Il calciatore proviene da una famiglia di pescatori e i suoi genitori possiedono un ristorante di sushi a Tongyeong.

Il trequartista più ambito del mondo. Una volta andava in nazionale con un furgone per il pesce, ora può essere trasferito per 50 milioni di euro.

I club della Premier League stanno preparando le liste di acquisto per la finestra di trasferimento estiva. Un giocatore che gli osservatori stanno tenendo d’occhio è il difensore del Napoli Kim Min-jae (26).

Il Napoli sta disputando un’ottima stagione e Kim Min-jae ne è una parte importante. Secondo i media stranieri, Tottenham e Manchester United hanno messo gli occhi sul calciatore coreano. Il suo prezzo sarebbe di almeno 50 milioni di euro.

Chi è Min-jae Kim

Min-jae Kim è nato a Tongyeong, una piccola città della Corea del Sud. Proviene da una famiglia di pescatori e i suoi genitori possiedono un ristorante di sushi a Tongyeong. In passato hanno lavorato quasi instancabilmente per assicurarsi che Min-jae Kim e sua sorella, Kim Kyeong-min, vivessero una vita normale.

Nel 2012, Kim Min-jae è stato convocato nella nazionale U17. Il campo di allenamento si trovava a Paju, dall’altra parte della Corea del Sud. I genitori di Kim pensarono a come mandare il figlio in nazionale e trovarono una soluzione letale.

Il padre del calciatore ha firmato un contratto di consegna del pesce e ha preso un furgone. Così ha iniziato a consegnare il pesce da Tongyeong all’area di Paju, e anche Kim Min-jae è stato coinvolto. Dopo sette ore, sono arrivati alla base di allenamento e Kim Min-jae è sceso dal furgone con il pesce.

Il quarterback Kim Min-jae ha sempre amato il calcio. Da bambino, riceveva scarpe da calcio di seconda mano da ragazzi più grandi. Kim ha iniziato la sua carriera a Duryeong, poi ha giocato per Gimhae Gaya, Namhae HyeSung, Yeoncho, Suwon Technical High School e Yonsei University Nel 2016, è passato al calcio professionistico e ha firmato per il Gyeongju KHNP Dopo una stagione, ha avuto l’opportunità di una vita: giocare per il Gyeongju KHNP, la squadra di maggior successo in Corea. La squadra più titolata della Corea del Sud, il Jeonbuk Hyundai Motors, ha firmato un contratto per lui.

Ha fatto il militare con Son Heung-min.

Kim Min-jae ha trascorso due anni da sogno nel Jeonbuk, vincendo due titoli. Ha anche vinto una medaglia d’oro con la squadra U23 della Corea del Sud ai Giochi asiatici del 2019. Di conseguenza, è stato esonerato dall’obbligo di leva per 21 mesi.

Kim Min-jae era compagno di squadra di Son Heung-min, stella del Tottenham, nella squadra dei Giochi asiatici. I calciatori sono stati sotto le armi per quattro settimane e sono tornati ai loro club grazie al trionfo ai Giochi asiatici.

Alla fine Kim Min-jae ha deciso di lasciare la Corea del Sud e si è diretto in Cina. Il Beijing Guoan lo trasferisce per 5 milioni di euro nel 2019. Dopo 59 partite in Cina, ha ottenuto un altro trasferimento, questa volta al Fenerbahce. La Turchia lo ha pagato solo 3 milioni di euro.

Trasferimento al Napoli

Kim Min-jae ha attirato molta attenzione quando si è trasferito in Europa. Molto affidabile in difesa, il giocatore coreano possiede anche una velocità impressionante. In questa stagione ha raggiunto una velocità di 34 km/h in UEFA Champions League.

Dopo il trasferimento di Kalidou Koulibaly dal Chelsea, il Napoli ha dovuto cercare un nuovo difensore centrale. Gli azzurri hanno deciso di puntare su Kim Min-Jae ed è stata una scommessa vincente. Kim è stato acquistato dal Fenerbahce per 18 milioni di euro.

L’allenatore Luciano Spalletti è molto affezionato a Kim e dice: “Attualmente è il miglior difensore del mondo. Kim fa cose incredibili almeno 20 volte in una partita. Quando mette la palla ai piedi e inizia a correre, può entrare nell’area avversaria in cinque secondi!”. Ha detto.

Kim Min-jae ha giocato 35 partite ufficiali con il Napoli, segnando due gol. Il difensore ha anche 47 presenze nella nazionale maggiore sudcoreana.

Il Napoli è in testa alla classifica della Serie A. La Lazio è al secondo posto con 52 punti. L’Inter completa il podio con 50 punti. Il Napoli ha anche raggiunto i quarti di finale della UEFA Champions League, dove affronterà il Milan.

Kim Min-jae ha due tatuaggi simbolici. Sul braccio sinistro si legge “Non smettere mai di sognare, il tempo non ti aspetterà”. Sul petto ha la scritta “Carpe Diem”. Questi due messaggi rappresentano perfettamente le avventure del giocatore, visto che suo padre una volta lo portò in nazionale con un furgone carico di pesce.