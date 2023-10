Enel Servizio elettrico nazionale: quando chiude si resterà senza corrente?

Il mondo dell’energia per la maggior parte degli italiani corrisponde principalmente alla necessità di pagare le bollette e di sperare in aumenti non troppo importanti. Ma durante questo inizio di 21° secolo sono stati già vari i cambiamenti che hanno riguardato il servizio elettrico nazionale, formalmente una società costituita non troppi anni fa dall’Enel, che è formalmente pronto alla “chiusura”. Ma cosa accadrà quando il servizio elettrico nazionale cesserà ufficialmente di fornire energia?

Enel è stata per anni la principale compagnia di stato che ha fornito i servizi energetici non solo ai privati cittadini ma anche alla maggior parte delle utenze professionali, essendo stata anche la prima compagnia effettivamente operativa nel nostro paese, regolarizzata nella seconda metà del 20° secolo. Con l’approssimarsi del contesto del mercato libero, Enel per regolamentazioni rigide non può da tempo essere l’unica compagnia che fornisce servizi elettrici sul mercato o almeno non l’unica, ma ha dovuto trasformarsi in una SpA radicata e dai servizi diversi a seconda del tipo di utilizzo.

I clienti del mercato tutelato, ossia tutti i cittadini che fin da prima del mercato libero non hanno mai cambiato gestore di energia elettrica, sono “passati” dal 2007 in poi sotto le funzioni del Servizio elettrico nazionale, una società per azioni di Enel che fornisce per l’appunto i servizi elettrici a coloro che non hanno aderito al mercato tutelato, in contrapposizione alla risposta di Enel al mercato libero, che è Enel Energia, un compendio di funzioni che è invece oggi diversificato e si occupa anche delle forniture di gas.

Nel 2024 sarà ufficialmente arrestato il regime a maggior tutela, una forma comprensibilmente importante di “step” verso il mercato libero dell’energia al 100 %. Molti utenti fanno tutt’ora utilizzo del regime tutelato, ma cosa succederà da aprile 2024? Ci saranno interruzioni?

Dal mese di aprile 2024 sarà concluso l’iter che di fatto vedrà la sospensione del mercato tutelato nella sua interezza , mentre per realtà come le microimprese questo servizio non è già più disponibile, mentre continuerà ad esserlo per, ad esempio, gli utenti “vulnerabili” come possono essere i soggetti che richiedono costantemente un apporto di energia continua (come coloro che necessitano l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche). Per tutti gli altri che fanno ancora parte del regime a maggior tutela, i servizi di energia saranno sorpresi proprio da aprile 2024.

Cosa succederà? Il portale di ARERA, che si occupa della gestione delle tariffe, ha effettivamente ufficializzato la fine del regime tutelato ma ad oggi non è stata ancora presa una decisione netta: molti ipotizzano concretamente la possibilità che dopo aprile 2024 chi fa ancora parte del regime tutelato sarà in automatico spostato in gestione a società del mercato libero diverse a seconda della regione attraverso ad esempio un bando o un appalto regionale (a meno che l’utente non decida spontaneamente di scegliere un qualsiasi gestore prima della “scadenza”). In ogni caso delle disposizioni saranno effettuate entro i primi mesi del nuovo anno, ma chi farà ancora parte del regime tutelato potrà stare tranquillo: non ci saranno infatti interruzioni di nessun tipo ed il servizio in ogni caso proseguirà.