Condanna Veronica Panarello – l’omicidio che ha lasciato tutti sotto shock

Veronica Panarello condanna, la donna per il reato di cui si è macchiata è stata condannata a trenta anni di reclusione. La sua storia e la vicenda giudiziaria che la hanno vista protagonista hanno scosso a suo tempo tutto gli italiani. Ricordiamo il caso di Veronica Panarello.

Veronica Panarello, chi è?

Veronica Panarello è diventata nota per via di una vicenda giudiziaria, tra le più brutte, che la vede come protagonista. La donna si è macchiata di uno dei crimini peggiori che esista: Veronica Panarello ha ucciso suo figlio Loris e ne ha occultato il corpo.

Veronica Panarello inizialmente aveva dichiarato agli inquirenti ti di aver accompagnato il figlio a scuola e di non averlo poi ritrovato all’uscita. Nel giro di poco le squadre investigative capiscono che come ci sia qualcosa che non quadra ed iniziano a mettere sotto pressione la donna.

Ad un certo punto e messa alle stretta Veronica Panarello inizia a chiarire l’accaduto, ma contestualmente inizia ad usare la fantasia.

Le accuse al suocero

Veronica Panarello racconta di avere una relazione clandestina con il suocero, il padre del marito, e che è stato lui ad uccidere il piccolo Loris. La motivazione che fornisce è che il bambino aveva scoperto la relazione tra i due e così il nono lo avrebbe ucciso.

Gli inquirenti non hanno mai creduto a questa storia ed il suocero la ha anche denunciata per diffamazione.

La condanna di Veronica Panarello

La donna è stata condannata a 30 anni di reclusione e sta scontando la sua pena in un carcere Lombardo. Qui lei sta anche studiando per diventare operatrice socio sanitaria, perché dopo vorrebbe costruisci una vita personale e professionale da capo.

Il marito l’ha lasciata e non ha più voluto sapere nulla di lei. L’omicidio del piccolo Loris nel 2014 ha scosso e lascia sotto shock l’Italia intera.