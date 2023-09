Cimeli sportivi: hai idea di quanto valga la tua vecchia raccolta?

Lo sport risulta essere una generica forma di attività sportiva legata, almeno nel concetto iniziale, a concetti di lealtà , competizione ma anche una vera e propria forma di miglioramento della struttura fisica e psicologica. Se sono in molti a fare sport per le motivazioni più disparate, sono ancora di più coloro che seguono le gesta di sportivi professionisti di successo oppure anche una società relativa ad una squadra, di calcio, basket o qualsiasi altra disciplina. I cimeli sportivi sono spesso “ammantati” da un fascino che è ancora più percepibile da parte di chi ha vissuto particolari momenti, ma in alcuni casi questi possono avere anche un valore percepibile e tangibile.

Quasi sempre i cimeli sportivi costituiscono una sorta di prova affettiva ed effettiva di partecipazione ad un evento che può essere una partita ma anche un evento di larga portata come ad esempio l’inaugurazione di una olimpiade.

I cimeli sportivi non costituiscono un oggetto definito in quanto tale ma possono riguardare un’ampia platea di oggetti, dai gadget fino a parti indossabili utilizzate da campioni famosi, ancora meglio se firmate e quindi autenticate. In modo specifico bisogna puntare ad oggetti come scarpini per i calciatori, guantoni da boxe, ma anche banalmente ad oggetti di gioco come maglie, palloni e quant’altro.

La casacca argentina di Diego Armando Maradona indossata nei mondiali del 1986, poi vinti dall’Albiceleste è ufficialmente il cimelio sportivo di maggior valore al mondo, con una valutazione di oltre 8 milioni di dollari

In modo specifico se questi fanno riferimento a partite o eventi disparati possono raggiungere un valore a dir poco considerevole, specie se fanno riferimento ad atleti scomparsi o non più in attività , o ancora, che sono in procinto di ritirarsi, ed anche senza andare troppo lontano (essere in possesso di una maglia, un parastinchi o un altro gadget utilizzato da un calciatore famoso può portare a guadagni indiscutibilmente elevati) un cimelio sportivo anche legato ad un atleta conosciut può far guadagnare indiscutibilmente centinaia se non migliaia di euro. La stima di questi oggetti è sensibilmente variabile, moltissim dipende anche dal contesto, se un professionista è prossimo al ritiro anche culturalmente qualsiasi forma di evento o oggetto sarà legato indiscutibilmente alla sua figura, ma la maniera più efficace per ottenere un valore effettivo e tangibile nel tempo è attraverso un autografo magari reso autentico e confermato da un certificato di autenticità .

Ma anche le collezioni ossia vari oggetti uniti in modo specifico da un periodo storico, come le maglie da calcio e basket autentiche risalenti al medesimo contesto se in buone oppure ottime condizioni possono valere anche oltre le migliaia di euro, anche se bisogna sempre ottenere l’attenzione di un fan o di un compratore definito: per questo motivo conviene sempre puntare sui classici sport ma anche su protagonisti famosi.

Va anche considerato il periodo attuale che è spesso contraddistinto dalle mode e dalla “mania” del vintage che è particolarmene viva in discipline come il basket, una maglia anche non indossata da un particolare calciatore ma se risulta essere stata sviluppata nel periodo può far guadagnare sicuramente anche diverse centinaia di euro senza un vero sforzo.