Banconota da 0 euro: incredibile esiste davvero, ecco quanto vale

Strano a dirsi ed a pensarsi, ma esistono le banconote da zero euro ed hanno anche un valore enorme. Tali banconote sono state stampate dalla Banca Centrale Europea come souvenir per i turisti, l’idea è stata accolta su proposta di un imprenditore francese.

Il settore della numismatica è sempre stato considerato molto interessante ed affascinante ed i collezionisti e gli appassionati ne sono moltissimi. Tendenzialmente i collezionisti hanno una predizione per le monete rare, soprattutto quelle storiche tenute in ottime condizioni, ma anche quelle che presentano un errore di stampa.

Il prezzo che è collezionisti sono disposti a spendere per aggiudicarsi qualche pezzo che considerano raro dipende dall’offerta che esiste di quel pezzo, ma spesso arrivano a cifre da capogiro. Tanto che se trovi le monete o le banconote giuste puoi diventare ricco!

La banconota da 0 euro esiste davvero?

Le banconote da 0 euro sono state realizzate sull’idea di un imprenditore francese come souvenir. Tali banconote sono state realizzate su cartamoneta stampata con l’autorizzazione della Banca Centrale Europea con valore nominale di zero euro. ù

Tali banconote hanno lo scopo di essere souvenir come ricordo di città, paesi o eventi particolari ed hanno riscosso sin da subito un grande successo. Il primo esemplare è stato realizzato nel 2015 in Francia e sono state realizzate con la stessa carta utilizzata per stampare le banconote con valore nominale diverso e reale.

Nel giro di poco questa idea della banconota da zero euro, che ha anche un numero di serei, ha iniziato letteralmente a spopolare e così man mano l’interesse è aumentato sempre più. Inizialmente le banconote da 0 euro erano acquistabili per circa 2,5 euro, ma più l’interesse aumentava e più il prezzo è salito.

Le altre nazioni e l’idea della banconota da 0 euro

Dopo la Francia, così, sempre più nazioni hanno iniziato, sempre con l’autorizzazione della Banca Centrale Europea, le banconote da 0 euro. Alla fine del 2017 la Germania ha iniziato a produrre i souvenir con le proprie città o che riportavano i loro eventi più importanti o celebrativi.

Non solo la Francia e la Germania, ma anche l’Italia ha iniziato a produrre tali banconote. Ad esempio quelle italiane riportano i monumenti più importanti e significativi del nostro bel paese come il Colosseo, l’Arena di Verona ed altre con eventi commemorativi o speciali.

Ma qual è il valore di queste banconote? Il valore che hanno le banconote da zero euro è ben più alto del valore nominale, alcune valgono fino a 5 mila euro, soprattutto el prime prodotte e quelle di eventi speciali.